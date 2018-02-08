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Agenda

Negociações para aprovação da Previdência vão continuar no carnaval

De acordo com o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, próximos dias serão tomados por uma agenda 'super intensa'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 20:35

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 20:35

O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, disse nesta quinta-feira (8), que os próximos dias serão tomados por uma agenda "super intensa" de negociações com o Congresso e que telefonemas também deverão ser feitos a parlamentares mesmo durante o carnaval com o objetivo de aprovar a proposta de emenda constitucional que muda as regras das aposentadorias.
"No carnaval acho que vai ter muito telefonema e logo na sequência se retoma o conjunto de conversas. Tem que ser uma agenda realmente bastante intensa nesses dias que se seguem para concretizar a aprovação da reforma", comentou o secretário, após participar de debate sobre a reforma da Previdência.
Durante o debate, Caetano disse estar confiante na aprovação da matéria. Disse que a reforma nas aposentadorias é necessária para reequilibrar as contas públicas e, como consequência, criar um ambiente melhor para o País ter taxas de juros mais baixas e atrair mais investimentos.
Segundo ele, o problema da Previdência é estrutural e não de conjuntura. "Estamos com cada vez mais idosos e cada vez menos pessoas em idade ativa. Isso vai se acentuar a partir da próxima década", afirmou o secretário.

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