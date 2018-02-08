Negociações para aprovação da Previdência vão continuar no carnaval

O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, disse nesta quinta-feira (8), que os próximos dias serão tomados por uma agenda "super intensa" de negociações com o Congresso e que telefonemas também deverão ser feitos a parlamentares mesmo durante o carnaval com o objetivo de aprovar a proposta de emenda constitucional que muda as regras das aposentadorias.

"No carnaval acho que vai ter muito telefonema e logo na sequência se retoma o conjunto de conversas. Tem que ser uma agenda realmente bastante intensa nesses dias que se seguem para concretizar a aprovação da reforma", comentou o secretário, após participar de debate sobre a reforma da Previdência.

Durante o debate, Caetano disse estar confiante na aprovação da matéria. Disse que a reforma nas aposentadorias é necessária para reequilibrar as contas públicas e, como consequência, criar um ambiente melhor para o País ter taxas de juros mais baixas e atrair mais investimentos.