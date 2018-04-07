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Justiça

Não vejo qualquer motivo para adiar prisão de Lula, diz Moro

Declaração foi dada à rede China Global Television Network

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 12:54
O juiz federal Sérgio Moro Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, disse nesta sexta-feira (06) que "não havia motivo para adiar" a ordem de prisão expedida contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em declaração à rede China Global Television Network, o magistrado afirma que apenas seguiu o regimento da lei.
especial
"Eu recebi o ofício do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) ordenando a prisão e simplesmente cumpri a ordem", disse Moro ao repórter Stephen Gibbs em seu escritório na 13ª Vara de Justiça Federal de Curitiba. "Ele (o ex-presidente Lula) foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção. É preciso executar a pena, simples assim."
"Não vejo qualquer motivo para adiar mais", completou. Durante a entrevista, realizada antes do fim do prazo concedido para comparecimento de Lula à sede da Polícia Federal em Curitiba, Moro diz que se sente desconfortável em responder perguntas sobre o caso.

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