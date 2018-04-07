Não vejo qualquer motivo para adiar prisão de Lula, diz Moro

O juiz federal Sérgio Moro Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, disse nesta sexta-feira (06) que "não havia motivo para adiar" a ordem de prisão expedida contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em declaração à rede China Global Television Network, o magistrado afirma que apenas seguiu o regimento da lei.

"Eu recebi o ofício do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) ordenando a prisão e simplesmente cumpri a ordem", disse Moro ao repórter Stephen Gibbs em seu escritório na 13ª Vara de Justiça Federal de Curitiba. "Ele (o ex-presidente Lula) foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção. É preciso executar a pena, simples assim."