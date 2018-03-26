'Não podemos tratar o gestor como ladrão', diz ministro

Crédito: José Cruz | Agência Brasil

Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário diz que um dos maiores desafios hoje é não tratar o gestor como ladrão e o ladrão como gestor. O ministro foi um dos palestrantes do Fórum Brasil GRC: Governança, Riscos e Compliance, promovido pela ONG Espírito Santo em Ação, em Vitória.

Quando a gente tem um ambiente de desconfiança, muitas vezes pegamos atos executados fora das normas e já consideramos o ato como corrupção, quando não é. Então, você perde a confiança daquele gestor para sempre. Se eu confundo isso e responsabilizo alguém que está trabalhando, eu não contribuo na luta contra a corrupção, afirmou, durante a palestra.

Segundo ele, o clima de medo e desconfiança dentro das instituições se intensificou após o surgimento de operações de combate à corrupção, como a Lava Jato.

O relato que eu tenho dos gestores é uma dificuldade muito grande. Não querem assinar licitações grandes, com medo de ter casos de corrupção. Isso afeta a administração pública como um todo, desde uma coisa boba até a concessão de licenças que estão na mão do Estado. Por isso, temos que dar certeza ao servidor de que não cometeremos injustiças. Nosso desafio é combater a corrupção sem parar a administração pública, pontuou.

PLANO DE INTEGRIDADE

A partir de abril, a CGU lançará um Plano de Integridade, que deverá ser implementado em todos os ministérios, autarquias e fundações do governo federal até dezembro deste ano. O objetivo é não só elaborar um plano de riscos para cada um desses órgãos, como também esclarecer as normas éticas e de conduta dos setores para os funcionários públicos e consolidar canais de denúncia. Queremos órgãos com canais de denúncia seguros. Vamos informar o servidor e criar instrumentos para que ele e a sociedade denunciem as irregularidades, disse Rosário.

Segundo ele, o novo plano poderá contribuir para a redução de indicações políticas que estejam em desacordo com os princípios da administração pública. O problema não é a indicação política e sim a indicação sem mérito, refletiu ele. E continuou: devemos exigir que os indicados aos cargos tenham a formação necessária para ocupá-los. Nós identificamos isso como um risco para os órgãos e eles terão que se mobilizar.

RECUPERAÇÃO

Em um ano, as atividades de fiscalização da Controladoria Geral da União (CGU) renderam aos cofres públicos uma economia de R$ 4,6 bilhões. Esse é o resultado do balanço de 2017.

A economia surge, principalmente, por meio do cancelamento de licitações e de contratos avaliados como desnecessários ou inadequados tecnicamente pelos auditores, da eliminação de desperdícios e de custos administrativos - incluindo a redução de valores licitados quando é possível manter a mesma qualidade com menos dinheiro - e da recuperação de custo de operações de crédito, além da suspensão de pagamentos continuados, mas indevidos.

Não temos uma acompanhamento de trabalhos nossos que viraram casos judiciais. O que sabemos hoje são os benefícios diretos, ou seja, através da nossa atuação, sem judicialização, detectamos um problema e a empresa já devolve o dinheiro voluntariamente ou cortamos do seu pagamento, resume Rosário.

TRANSFORMAÇÃO

Também presente no Fórum Brasil GRC, o Procurador do Tribunal de Contas da União (TCU), Júlio Marcelo de Oliveira, falou sobre a importância do controle externo no combate à corrupção e, consequentemente, na promoção de gestões mais éticas. Um dos idealizadores do movimento Muda, Tribunal de Contas, Ribeiro ainda defende uma transformação no modelo de escolha dos conselheiros dos tribunais de contas de todo o país, que hoje são indicados por membros do Legislativo.

Na maioria dos tribunais temos problemas graves na indicação de conselheiros. Veja que, no TCU, Gim Argello (ex-senador) foi uma indicação do Senado e hoje cumpre pena pela Operação Lava Jato. No Rio de Janeiro, tivemos seis de sete conselheiros envolvidos em esquemas de corrupção, ressaltou.

Em tramitação na Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 329 tem como objetivo exigir que os conselheiros sejam recrutados de carreiras para as quais concursos públicos são exigidos. Eles poderiam sem membros do Ministério Público, auditores ou conselheiros substitutos, além de profissionais das áreas do Direito, Economia, Contabilidade e Administração.

Enquanto não houver reforma na Constituição, nada impede que a sociedade seja ativa na escolha das assembleias legislativas para que a classe politica não tome a vaga de conselheiro como uma conquista corporativa dela. Hoje, o corpo político escolhe um deles para ocupar o cargo como se fosse uma reserva de mercado, lamentou.

Sobre os escândalos e problemas envolvendo licitações, o procurador destaca que o problema não está no processo administrativo em si. Eu vejo dois problemas crônicos na administração pública: o primeiro é a falta de planejamento para obras, compras e contratações. E depois há um grande problema na execução dos contratos. O maior problema não está nas licitações, mais sim na hora de executá-las, admitindo-se medições superfaturadas, pagamentos por produtos não entregues, o uso de materiais de qualidade inferior, disse.

Para o presidente da Espírito Santo em Ação, Aridelmo Teixeira, a discussão sobre a regulação entre os setores público e privado, que é a proposta do Fórum, é fundamental para a criação de uma confiança interna nos ambientes. "Hoje, muitas vezes o Estado gasta mais com controle do que com benefícios para a sociedade porque existe uma desconfiança nas instituições. E isso exige mudanças, precisamos avançar", afirma.