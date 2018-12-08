'Não pode negar o que ocorreu há 50 anos', diz Zuenir Ventura

No dia 14 de dezembro de 1968, há 50 anos, o Brasil amanhecia de um jeito diferente. Um dia antes havia sido baixado pelo então presidente Artur Costa e Silva o Ato-Institucional Número 5 (AI-5), que deu início ao período mais duro da ditadura militar  iniciada em 1964 , impondo medidas como o recesso por tempo indeterminado do Congresso Nacional, a censura aos meios de comunicação e a cassação de mandatos de políticos contrários ao regime.

Aos 87 anos, o escritor e jornalista Zuenir Ventura carrega na memória as lembranças de quem sofreu na pele as consequências dos chamados anos de chumbo. Foi preso injustamente, perdeu amigos (a exemplo do também jornalista Vladimir Herzog) que foram torturados e mortos por militares, além de ter sido impedido de exercer livremente sua profissão.

Mas transformou o sofrimento em uma de suas obras mais conhecidas. Lançado originalmente em 1989, 1968: o Ano que Não Terminou é uma viagem a um ano marcado não só pela ditadura, como também por movimentos jovens que eclodiram em todo o mundo e que ainda despertam a curiosidade de Zuenir. Testemunha de seu tempo  conforme ele mesmo descreve a si e aos colegas de profissão , o jornalista de voz suave e tranquila não perde o otimismo em relação ao futuro do país, mas também é firme ao defender a importância da democracia e a memória de tempos tão sombrios. Para Zuenir, independentemente de governos, a história deve ser contada. E é isso o que ele faz a partir de agora. Leia a entrevista.

O ano de 1968 foi de movimentos que eclodiram em todo o mundo. Qual legado ele deixou? Por que ainda não terminou?

Ele não acaba de não acabar. Foi um ano muito especial no mundo todo, até hoje tenta-se descobrir a razão dessa sincronia, na qual em todos os países, comunistas, capitalistas, ditaduras, e sem a existência da internet e da globalização, houve a rebelião mais planetária que existiu naquela época. Nunca houve um ano antes e depois como 68. Essa originalidade é uma das razões da permanência do ano. Costumo dizer que não é um ano, é um personagem que teima em não sair de cena.

Há quatro movimentos que são importantes até hoje e que ganharam força naquela época: negro, gay, ambiental e feminista. No feminismo, por exemplo, vou usar a palavra empoderamento, que não existia naquela época. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) até pouco tempo era uma mulher. É claro que em compensação há uma contrarrevolução, uma resistência, é um país que mata as mulheres, que as sacrifica. Mas houve avanços.

Sobre o legado, acho que há quatro movimentos que são importantes até hoje e que ganharam força naquela época: negro, gay, ambiental e feminista. No feminismo, por exemplo, vou utilizar a palavra empoderamento, que não existia naquela época. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) até pouco tempo era uma mulher. É claro que em compensação há uma contra-revolução, uma resistência, é um país que mata as mulheres, que as sacrifica. Mas de qualquer maneira houve avanços.

O senhor avalia que as pessoas tinham consciência política sobre o que estavam fazendo ou era um movimento mais voltado para o social?

É uma pergunta importante. Os jovens achavam que estavam fazendo uma revolução política, mas na verdade estavam fazendo uma revolução de comportamento, cultural. Mudou tudo, as relações de homem e mulher, de pai e filho, de aluno e professor. Foi uma revolução importantíssima, fundamental, mas não era uma revolução política. A tomada de poder não aconteceu, mas aconteceu um avanço nas relações sociais.

E a relação com o capitalismo, com o mercado, mudou também?

Outra ilusão. Marcuse (Herbert Marcuse, sociólogo), que era o ídolo deles, dizia o seguinte: tomem cuidado, pois o capitalismo é muito mais forte do que vocês estão pensando. Realmente. O Che Guevara era o herói daquela época. Pois bem, ele hoje é um símbolo do capitalismo. Ganha-se dinheiro vendendo camisas dele. Então, houve mudanças, mas o capitalismo é muito mais forte.

O assassinato do estudante Edson Luiz foi um marco em tudo isso?

Foi. Acho que tudo começou ali. A gente fala muito em maio de 68, mas na verdade o movimento no Brasil começou em março com a morte do Edson Luiz. O enterro dele foi uma coisa impressionante. Me lembro que havia 50 mil pessoas, era a primeira vez que se via tanta gente. Um estudante que era desconhecido. Aquela quase procissão num fim de tarde, um monte de velas acesas, as pessoas na janela e davam aquele grito que ecoa até hoje: Mataram um estudante. E se fosse um filho seu?. Dois meses depois, houve a passeata dos 100 mil.

Para o senhor que viveu de perto o AI-5, quais foram as consequências dele? Como era viver num momento de tantas restrições à liberdade?

Essa época foi terrível. Aí começam os chamados anos de chumbo, de censura, de tortura. Fui preso e nem partido eu tinha. Sou contra jornalista ter partido, temos que ficar fora disso porque somos testemunhas do nosso tempo. Mas foi terrível para nós jornalistas, pois a liberdade é o ar que a gente respira.

Depois eu vi minha ficha no Dops (Departamento de Ordem Política e Social) e era uma paranoia só. Segundo a ficha, eu era, no Rio de Janeiro, o cara que mandava na imprensa, não era o Roberto Marinho. A ficha dizia que o Zuenir Ventura admite e demite quem ele quer. Era isso, esse clima de perseguição, de medo permanente. Você podia ser preso a qualquer hora.

Eu não fui torturado, mas na mesma época o Caetano e o Gil (os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil) foram presos em outro quartel e sofreram muito mais do que eu. Eu tive amigos que foram mortos. Meu querido amigo Vladimir Herzog, companheiro de redação, foi suicidado. Quer dizer, foi morto num quartel e isso foi dado como suicídio.

No plano pessoal, o AI-5 foi terrível. Não foi o que fizeram a mim, mas sim aos meus filhos, que eram muito pequenos. Você imagine o trauma que eles tiveram. Minha filha estava com coqueluche. Morávamos eu, minha mulher e meu irmão e de repente os três foram presos. Eles foram ver o que tinha acontecido comigo e foram presos. Foi uma violência muito grande, uma época de perversidade.

Mas eu ainda acho que pior do que a censura foi a auto-censura, a censura introjetada, que ficou. A gente tinha medo. Durante anos, escrevíamos achando que tinha alguém, um censor para te vetar, para te perseguir, para te prender.

Demorou para que a ficha das pessoas caísse sobre o que estava acontecendo?

Sim. Em 1964, eu me lembro de uma reunião que tivemos logo depois do golpe em que diziam que aquilo não ia durar. A aposta era um mês, uma semana e foram 21 anos  o golpe e o golpe dentro do golpe, que foi o AI-5. A ficha custou a cair. E não só demorou a acabar como também piorou. Em 1968, a gente fazia humor negro e dizia que saudade de 1964, porque em 68 foi muito pior, com a censura institucionalizada, a tortura praticamente institucionalizada. Não havia habeas corpus, você ia preso e não davam satisfação nenhuma.

Eu me lembro que, quando eu estava na prisão, virei para esse cara, que eu guardo o nome dele até hoje, com horror. Era o inspetor Joaquim Cândido da Costa Sena. Eu virei para ele e disse: Doutor, minha filha está com coqueluche, ela está sozinha em casa e eu preciso ligar. Ele disse: Isso é problema seu, não vai ligar nada. Era de uma impiedade. E eu era um jornalista, um professor, não tinha militância nenhuma. Fui preso por equívoco.

A restrição do trabalho da imprensa influenciou na forma como a sociedade percebeu o movimento?

A sociedade não sabia. Eu me lembro que eu disse para um amigo meu que a gente estava sob censura e ele disse: Mas como sob censura? Por que vocês não publicam então?. Mas a gente não publicava porque seríamos presos. Me lembro que o Jornal do Brasil no dia seguinte ao AI-5 publicou uma edição importante, em que falava da previsão do tempo negro para sinalizar o que estava acontecendo, o tempo irrespirável e tudo mais. Mas muita gente leu aquilo e não entendeu. A sociedade não sabia e não acreditava. A censura estava dentro das redações. Eles é que deixavam sair ou não alguma coisa.

Outro dia eu estava fazendo uma palestra e um menino aguerrido me perguntou qual é a diferença entre aquela época e hoje. Eu falei: A diferença é que, naquela época, se você dissesse tudo isso que você está falando agora, você sairia daqui preso. A nossa democracia é imperfeita, é incompleta, mas pelo menos você tem liberdade de falar. Isso faz uma diferença muito grande.

O senhor já disse que vivemos uma época em que o conservadorismo perdeu a vergonha. Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito presidente defendendo uma pauta conservadora. O que isso representa?

É um grande mistério o que vai ser esse governo. Eu sou a favor da democracia e ele foi eleito com a maioria dos votos. Legalmente, ele merece o governo porque a democracia é isso. É ganhar ou perder, e quem perde tem que aceitar. Mas eu acho que da mesma maneira que não está se sabendo perder, não está se sabendo ganhar. Hoje há um movimento de revanche, as pessoas estão sendo ofendidas e até agredidas fisicamente por posições políticas. É difícil. Eu torço para que ele faça um bom governo. O fato de ser de direita ou de esquerda não importa. O que não pode é negar o que aconteceu há 50 anos.

Qual considera o maior desafio do país daqui para frente?

O primeiro é pacificar o país, o segundo é diminuir essa diferença social muito grande. Mas o principal desafio é acabar com esse clima de que se você pensa diferente de mim, você não presta. Democracia é convivência dos opostos. O outro tem que ter o direito de ser diferente. É um clima de ódio dos que perderam e dos que ganharam. Temos que olhar para frente. E a responsabilidade de fazer isso é do governo.

Em outra entrevista, o senhor falou que a década de 60 formou uma geração generosa. Há diferenças entre aquela geração e essa de hoje?

Há várias diferenças, e a primeira delas é que hoje há democracia, você tem o direito de se reunir, de falar. Já a geração pós AI-5 é uma geração calada, sofrida, com medo, pois as histórias de tortura eram frequentes. Era um horror. Eu não quero a volta daquele tempo para o meu maior inimigo e, sobretudo, se for jornalista. Você não tinha o ar que você respira, que é a liberdade.

Em 2006, o senhor deu uma entrevista para A GAZETA, na qual disse que os anos 60 o fizeram perder a inocência e a ilusão, mas a esperança o senhor não queria perder. Ainda permanece assim?

Costumo dizer que no meu DNA estava escrito que eu seria careca e otimista. Tenho 87 anos, mas continuo cheio de esperança. Eu sei que é difícil, mas sou. Eu digo sempre às pessoas que 1968 tem que ser uma lição porque teve coisas muito boas, mas teve coisas muito ruins. Havia uma geração muito generosa, que sacrificou a vida por uma causa justa. Essa geração também é muito voluntariosa, muito otimista. Era o que a gente chamava na época de porra-louca. A trilha daquela época era quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas não é assim. A história não é a sua vontade, é a sua vontade que coincide com a do outro. É muito mais complicado, mas achava-se que iam mudar o mundo. Espero não repetir o que houve. Tem que jogar fora o que não presta e ficar com o que foi bom, que foi a utopia, o sonho, mas não esse voluntariosismo.

Qual o papel do jornalismo hoje?