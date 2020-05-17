'Não muda nosso trabalho', diz presidente do TCES sobre MP de Bolsonaro

Rodrigo Chamoun disse que expressões usadas na MP já estão previstas em lei Crédito: Divulgação/TCES

A medida foi publicada na madrugada desta quinta-feira (14) no Diário Oficial da União. Ela estabelece que somente poderão ser responsabilizados, nas esferas civil e administrativa, os agentes públicos que "agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro", ou seja, quando há intenção clara de dano. A proteção vale para medidas adotadas, direta ou indiretamente, para o enfrentamento à Covid-19.

Para o presidente do TCES, Rodrigo Chamoun, a MP de Bolsonaro não traz nada de novo. Isso porque, segundo ele, a legislação já condiciona as punições ao erro grosseiro ou dolo.

"O art 28 da lei 13.655, de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, diz que o gestor só pode ser punido por uma decisão dolosa ou erro grosseiro, que no meu entendimento se classifica como culpa grave, negligência, imprudência. Isto não é novo. Nossos instrumentos de fiscalização já estão preparados para identificar estes casos e punir não com base na MP, mas na lei que veio antes dela. Não muda em nada nosso trabalho" Rodrigo Chamoun - Presidente do TCES

A medida é apontada pelos críticos como um mecanismo que cria proteção a políticos, e pode estimular erros. Chamoun defende, contudo, que é preciso considerar que em situações de calamidade as pessoas tendem a errar mais. Mas isso não impede que aqueles que agirem de forma mal-intencionada sejam punidos, como manda a lei.

Nem todo mundo vai concordar comigo. Mas os órgãos de controle precisam ter capacidade para separar quem erra de quem frauda, e o ordenamento jurídico já nos dá esses instrumentos. Quem atuar para fraudar de forma desumana uma contratação será alcançado pelos órgãos de controle, afirmou Chamoun.

De acordo com a MP, na definição do que seria "erro grosseiro" devem ser levados em conta: