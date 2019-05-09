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Operação Rubi

'Não houve crime', alega defesa da prefeita de Kennedy, Amanda Quinta

Prefeita de Presidente Kennedy foi presa em flagrante durante a Operação Rubi. Mochila com R$ 33 mil foi encontrada na casa dela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2019 às 19:27

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 19:27

Amanda Quinta foi presa nesta quarta-feira Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A defesa da prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta (PSDB), presa em flagrante durante a Operação Rubi, alega que não houve crime e que o dinheiro encontrado na casa da prefeita por agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) nada tem a ver com o objeto da investigação.
De acordo com o Ministério Público Estadual (MPES), as apurações, que duraram aproximadamente um ano, colheram fortes indícios do envolvimento de agentes políticos e servidores municipais no recebimento de propina de empresários dos ramos de limpeza pública e transporte coletivo como contraprestação a benefícios financeiros em licitações e contratos e possível enriquecimento indevido dos envolvidos.
Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Amanda Quinta, na quarta-feira (08), agentes do Gaeco depararam-se com a realização de uma reunião entre a prefeita, um empresário e agentes públicos. Foi encontrada uma mochila contendo R$ 33 mil. A suspeita é que o dinheiro seria utilizado para pagamento de vantagens. A defesa nega. 
> MPES aponta tentativa de compra de apoio na Câmara de Presidente Kennedy
"Não houve crime e nem flagrante. A prefeita Amanda e o empresário, no momento da abordagem policial, nem sequer estavam no mesmo local e entre eles não havia ocorrido contato de qualquer natureza. Na oportunidade, o empresário, cuja atividade emprega centenas de funcionários, esclareceu que os recursos não guardavam qualquer relação com o objeto da investigação. Inobstante a tais fatos, a operação decidiu pela lavratura de um flagrante inexistente", diz nota enviada pelos advogados da tucana.  
> Empresário pagou entradas para Cirque du Soleil a prefeito, diz MPES
A prefeita está presa no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (10). 
Amanda está no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (10). Mesmo que seja liberada do sistema prisional, a prefeita está afastada da prefeitura por 60 dias. 

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