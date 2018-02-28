Não há movimento contra a Lava Jato, afirma Temer

O presidente Temer Crédito: Beto Barata/PR

O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira, 27, durante a posse do ministro Raul Jungmann no Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que a transferência da Polícia Federal para a nova pasta não vai interferir nas ações da Operação Lava Jato.

Questionado durante o evento, antes de confirmada a saída do diretor-geral, Fernando Segovia, do comando da corporação, Temer disse que a operação vem sendo tranquilamente levada adiante. Não há um movimento sequer com vistas à interrupção (da operação), afirmou o presidente.

A escolha de Segovia para o cargo foi cercada de desconfianças por sua indicação ter partido de nomes do MDB. O agora ex-diretor-geral da PF foi superintendente da corporação no Maranhão durante o governo de Roseana Sarney, filha do ex-presidente da República, ex-senador e um dos principais caciques do partido José Sarney.

Segurança. Ao exaltar a criação do ministério  que será o 29.º do seu governo  o presidente disse que a ideia nasceu da constatação de que o crime só se fortalece com a fragmentação dos esforços do poder público. Além da PF, a nova pasta ficará responsável pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).