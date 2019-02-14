'Não compete à Receita fazer investigação', diz Cintra sobre Gilmar

Economista e secretário especial de Receita Federal, Marcos Cintra Crédito: Divulgação

Receita Federal, Marcos Cintra, afirmou nesta quarta-feira (13) que a investigação dos auditores fiscais deve se restringir à área tributária, em referência ao caso envolvendo o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O secretário especial da, Marcos Cintra, afirmou nesta quarta-feira (13) que a investigação dos auditores fiscais deve se restringir à área tributária, em referência ao caso envolvendo o ministro, do

Segundo Cintra, a avaliação feita pelo auditor no caso de Gilmar apresentou juízos de valor de caráter criminal que não cabem à Receita.

"Não compete à Receita Federal fazer a investigação que foi feita. O juízo de valor de um auditor deve se cingir a questões de interesse tributário e econômico. Se ele passa para uma outra área criminal não é competência dele", afirmou Cintra.

Cintra também criticou o vazamento da investigação, o que considera ilegal e irregular. "Não sei exatamente o que quer dizer com extrapolar mas que houve claramente um juízo de valor naquela avaliação houve. E o ministro [Gilmar] não estava em um processo de fiscalização, ele jamais foi intimado para apresentar a sua defesa", disse.

Dias Toffoli, presidente do Supremo. Servidores da Receita Federal têm defendido, porém, que o órgão tem a função de monitorar autoridades e investigar atividades suspeitas. O secretário participou da posse da nova diretoria do sindicato dos auditores da Receita, em Brasília, onde também esteve o ministro, presidente do

Alexandre Garcia, que apresentava a cerimônia e em uma de suas intervenções afirmou que "ninguém está acima da lei", o que presentes atribuíram a Gilmar Mendes e suas críticas contra a investigação da Receita. Um dos mais aplaudidos foi o jornalista, que apresentava a cerimônia e em uma de suas intervenções afirmou que "ninguém está acima da lei", o que presentes atribuíram a Gilmar Mendes e suas críticas contra a investigação da Receita.

Em discurso, Toffoli falou sobre a possibilidade de compartilhamento de informações bancárias e fiscais sem autorização judicial.

"Há possibilidade de compartilhamento de informações globais sem a participação do Poder Judiciário.

Coaf, seja por parte do Ministério Público. A transferência [de informações] permitida é a global, não a individualizada", afirmou Toffoli, referindo-se a decisões proferidas pela Justiça em ações das quais foi relator. Os detalhamentos e as informações individualizadas dependem de autorização judicial. Seja por parte do Fisco, seja por parte do, seja por parte do. A transferência [de informações] permitida é a global, não a individualizada", afirmou Toffoli, referindo-se a decisões proferidas pela Justiça em ações das quais foi relator.

Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), que, no início do ano, acusou o Coaf de quebrar seu sigilo bancário ao repassar ao Ministério Público informações sobre movimentações financeiras atípicas. O ministro não fez qualquer menção direta a Gilmar Mendes ou ao senador(PSL-RJ), que, no início do ano, acusou o Coaf de quebrar seu sigilo bancário ao repassar ao Ministério Público informações sobre movimentações financeiras atípicas.