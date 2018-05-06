Não basta pensar só no próximo presidente. E o Congresso Nacional?

Não faltam previsões de analistas sobre como as eleições de 2018 serão determinantes para a reorganização do país. Mas em torno de tanta importância rondam grandes ameaças. A cinco meses do pleito, por exemplo, nenhum presidenciável se forja como grande líder nacional. E a futura divisão de forças partidárias no Congresso é um mistério. Esses dois fatores, segundo especialistas, lançam uma grande interrogação sobre a capacidade e a condição do próximo presidente formar maiorias, negociar com os parlamentares e aprovar reformas fundamentais.
Uma preocupação está na possibilidade de encolhimento de grandes bancadas, como as de PT, PSDB, PMDB e PP, partidos-chave para a sustentação de governos. Corroídos pela Lava Jato, essas agremiações podem perder espaços para legendas de pequeno ou médio porte.
Historiador e mestre em História das Relações Políticas, Rafael Simões prevê problemas em manter a governabilidade.
Fizemos uma reforma política mandraque. Qual ganho teremos? Vai piorar. Da redemocratização para cá, os presidentes tinham apoio de dois ou três partidos maiores. Agora, os partidos grandes ficarão médios, se não pequenos. O problema é que podemos não ter ninguém para dar uma estabilização. Isso é preocupante. Antes alguns se sobressaíam. Vai ficar mais complicado formar governo de coalizão, comentou.
O professor de Ciências Políticas da Universidade Mackenzie Gerson Moraes também aposta em crescimento das agremiações menores. A tendência é que partidos pequenos e médios disputem esse campo que, de alguma maneira, se mostra aberto, com uma espécie de vácuo político, avaliou.
Hoje, uma maioria na Câmara dos Deputados é possível juntando os seis maiores partidos da Câmara, onde estão 25 com representação.
Como os maiores grupos estão em lados diferentes no debate político nacional, a tarefa, com frequência, demanda estratégias pouco republicanas, como oferta de cargos, ministérios, verbas e de outros favores. É preciso negociar com 14, nas contas do professor da UnB David Fleischer.
O professor também chama a atenção para as incertezas sobre a capacidade do próximo presidente atuar politicamente para criar maiorias.
Incertezas
Aparecem bem nas pesquisas eleitorais os nomes de Jair Bolsonaro (PSL), Marina Silva (Rede) e Joaquim Barbosa (PSB).
Qual vai ser a capacidade do presidente para reunir coalizão de apoio no Congresso, de pelo menos 60%, para aprovar projetos e PECs? Vai depender da liderança do novo presidente e da capacidade política de organizar essa coalizão. Bolsonaro, Marina Silva e Joaquim Barbosa teriam mais dificuldades. Ciro, um pouco mais de capacidade, alertou Fleischer.
Coalizão
É do cientista político e sociólogo Sérgio Abranches a definição de que o sistema brasileiro é de presidencialismo de coalizão. A expressão apareceu pela primeira vez em um artigo publicado em 1988 sobre a transição da ditadura para a democracia e como isso se daria absorvendo múltiplas demandas represadas da sociedade sem criar um ambiente instável.
Em entrevista para A GAZETA, Abranches se diz preocupado com a governabilidade a partir de 2019. Além das falhas do sistema partidário, ele também pondera que os principais presidenciáveis são de partidos menores. Caso seja eleito algum desses, a coalização precisará ser formada a partir de uma bancada menor. Desde 1994, com suas grandes bancadas, PT e PSDB se revezam no poder.
Holofotes não podem se voltar apenas à corrida presidencial
Os elementos de uma disputa presidencial têm, em geral, o poder de monopolizar a maior parte da atenção dos eleitores durante a campanha. Seja qual for o presidente eleito, porém, ele vai precisar mesmo é do Congresso Nacional para tirar do papel as propostas que fizer.
O mandatário ou mandatária que assumir o Brasil a partir de 2019 tem agendas complexas de grande impacto para destravar. Entre as principais, as reformas tributárias e da Previdência. O combalido governo Temer não foi capaz de impulsioná-las e os economistas avaliam que essas alterações já deveriam ter sido aprovadas.
Reformas como a da Previdência se dão por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que somente pode ser aprovada com os votos de 3/5 da Câmara. Mais precisamente, 308 votos. Hoje, esse número é obtido juntando as nove maiores bancadas da Casa.
O Legislativo
Especialistas alertam que a busca por um salvador da pátria, visível na corrida ao Palácio do Planalto, pode ser de alguma maneira reproduzida nas eleições proporcionais, de deputados. Uma consequência seria a tão sonhada renovação legislativa ser substituída por vitórias de políticos com discurso fácil e com pouco compromisso e capacidade para debater o país.
Professor de Ciências Políticas da Universidade Mackenzie, Gerson Moraes salienta que o pleito de outubro é imprevisível. E os brasileiros devem ter muito critério ao escolher deputados.
O brasileiro precisa, nesta eleição, prestar muita atenção nas escolhas para o Poder Legislativo. É exatamente ali que o problema aparece. Hoje, o Legislativo é corroído. É necessário superar o fisiologismo. Precisaríamos ter uma renovação completa, destacou.
Uma ampla base de apoio é necessária para a aprovação de projetos fundamentais. Não só. Para salvar a própria pele também. O presidente Michel Temer (PMDB) conseguiu sepultar o prosseguimento de duas denúncias da Procuradoria-Geral da República contra ele por conta dos aliados. E mesmo sendo o primeiro presidente da história denunciado no exercício do cargo, num contexto nacional de combate à corrupção, segue incólume comandando o governo central.
O preço
A manutenção de Temer no cargo não contou apenas com articulação política. Entre concessões, emendas e ações de governo negociadas com deputados, o presidente gastou cerca de R$ 32 bilhões, num momento de arrocho. Para efeito de comparação, o Bolsa Família de 2018 está orçado em R$ 26 bilhões.