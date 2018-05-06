Não basta pensar só no próximo presidente. E o Congresso Nacional?

Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Não faltam previsões de analistas sobre como as eleições de 2018 serão determinantes para a reorganização do país. Mas em torno de tanta importância rondam grandes ameaças. A cinco meses do pleito, por exemplo, nenhum presidenciável se forja como grande líder nacional. E a futura divisão de forças partidárias no Congresso é um mistério. Esses dois fatores, segundo especialistas, lançam uma grande interrogação sobre a capacidade e a condição do próximo presidente formar maiorias, negociar com os parlamentares e aprovar reformas fundamentais.

Uma preocupação está na possibilidade de encolhimento de grandes bancadas, como as de PT, PSDB, PMDB e PP, partidos-chave para a sustentação de governos. Corroídos pela Lava Jato, essas agremiações podem perder espaços para legendas de pequeno ou médio porte.

Historiador e mestre em História das Relações Políticas, Rafael Simões prevê problemas em manter a governabilidade.

Fizemos uma reforma política mandraque. Qual ganho teremos? Vai piorar. Da redemocratização para cá, os presidentes tinham apoio de dois ou três partidos maiores. Agora, os partidos grandes ficarão médios, se não pequenos. O problema é que podemos não ter ninguém para dar uma estabilização. Isso é preocupante. Antes alguns se sobressaíam. Vai ficar mais complicado formar governo de coalizão, comentou.

O professor de Ciências Políticas da Universidade Mackenzie Gerson Moraes também aposta em crescimento das agremiações menores. A tendência é que partidos pequenos e médios disputem esse campo que, de alguma maneira, se mostra aberto, com uma espécie de vácuo político, avaliou.

Hoje, uma maioria na Câmara dos Deputados é possível juntando os seis maiores partidos da Câmara, onde estão 25 com representação.

Como os maiores grupos estão em lados diferentes no debate político nacional, a tarefa, com frequência, demanda estratégias pouco republicanas, como oferta de cargos, ministérios, verbas e de outros favores. É preciso negociar com 14, nas contas do professor da UnB David Fleischer.

O professor também chama a atenção para as incertezas sobre a capacidade do próximo presidente atuar politicamente para criar maiorias.

Incertezas

Aparecem bem nas pesquisas eleitorais os nomes de Jair Bolsonaro (PSL), Marina Silva (Rede) e Joaquim Barbosa (PSB).

Qual vai ser a capacidade do presidente para reunir coalizão de apoio no Congresso, de pelo menos 60%, para aprovar projetos e PECs? Vai depender da liderança do novo presidente e da capacidade política de organizar essa coalizão. Bolsonaro, Marina Silva e Joaquim Barbosa teriam mais dificuldades. Ciro, um pouco mais de capacidade, alertou Fleischer.

Coalizão

É do cientista político e sociólogo Sérgio Abranches a definição de que o sistema brasileiro é de presidencialismo de coalizão. A expressão apareceu pela primeira vez em um artigo publicado em 1988 sobre a transição da ditadura para a democracia e como isso se daria absorvendo múltiplas demandas represadas da sociedade sem criar um ambiente instável.

Em entrevista para A GAZETA, Abranches se diz preocupado com a governabilidade a partir de 2019. Além das falhas do sistema partidário, ele também pondera que os principais presidenciáveis são de partidos menores. Caso seja eleito algum desses, a coalização precisará ser formada a partir de uma bancada menor. Desde 1994, com suas grandes bancadas, PT e PSDB se revezam no poder.

Holofotes não podem se voltar apenas à corrida presidencial

Os elementos de uma disputa presidencial têm, em geral, o poder de monopolizar a maior parte da atenção dos eleitores durante a campanha. Seja qual for o presidente eleito, porém, ele vai precisar mesmo é do Congresso Nacional para tirar do papel as propostas que fizer.

O mandatário ou mandatária que assumir o Brasil a partir de 2019 tem agendas complexas de grande impacto para destravar. Entre as principais, as reformas tributárias e da Previdência. O combalido governo Temer não foi capaz de impulsioná-las e os economistas avaliam que essas alterações já deveriam ter sido aprovadas.

Crédito: Pedro França/AE/Arquivo

Reformas como a da Previdência se dão por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que somente pode ser aprovada com os votos de 3/5 da Câmara. Mais precisamente, 308 votos. Hoje, esse número é obtido juntando as nove maiores bancadas da Casa.

O Legislativo

Especialistas alertam que a busca por um salvador da pátria, visível na corrida ao Palácio do Planalto, pode ser de alguma maneira reproduzida nas eleições proporcionais, de deputados. Uma consequência seria a tão sonhada renovação legislativa ser substituída por vitórias de políticos com discurso fácil e com pouco compromisso e capacidade para debater o país.

Professor de Ciências Políticas da Universidade Mackenzie, Gerson Moraes salienta que o pleito de outubro é imprevisível. E os brasileiros devem ter muito critério ao escolher deputados.

O brasileiro precisa, nesta eleição, prestar muita atenção nas escolhas para o Poder Legislativo. É exatamente ali que o problema aparece. Hoje, o Legislativo é corroído. É necessário superar o fisiologismo. Precisaríamos ter uma renovação completa, destacou.

Uma ampla base de apoio é necessária para a aprovação de projetos fundamentais. Não só. Para salvar a própria pele também. O presidente Michel Temer (PMDB) conseguiu sepultar o prosseguimento de duas denúncias da Procuradoria-Geral da República contra ele por conta dos aliados. E mesmo sendo o primeiro presidente da história denunciado no exercício do cargo, num contexto nacional de combate à corrupção, segue incólume comandando o governo central.

O preço