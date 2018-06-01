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E O ESTADO LAICO?

'Não adianta polícia se Deus não estiver no controle', diz Márcio França

Governador de São Paulo participou da Marcha para Jesus, nesta quinta-feira (31)

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 21:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 21:54
Márcio França, governador de São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo
Responsável pelo comando da Segurança Pública de São Paulo, o governador do Estado, Márcio França (PSB), disse nesta quinta-feira que não adianta de nada o trabalho da Polícia Militar se Deus não estiver no controle.
"O Brasil precisa de paz, compreensão e, acima de tudo, de muita fé. Não adianta colocar polícia, vigiar, se Deus não estiver no controle", disse França ao discursar para fiéis evangélicos durante a Marcha para Jesus, em São Paulo.
Líderes religiosos da igreja Renascer pediram para o governador, que é pré-candidato à reeleição, se ajoelhar enquanto oravam por ele e pelo Estado.
GREVE
O governador disse ainda, em entrevista a jornalistas, que espera até o fim do dia para que todos os bloqueios decorrentes da greve dos caminhoneiros terminem no Estado.
A administração estadual publicou hoje, em Diário Oficial, a resolução que isenta caminhões da cobrança do eixo suspenso nas praças de pedágio.
O governador anunciou que sua gestão vai negociar com as concessionárias para que os prejuízos relativos à isenção sejam compensados com o adiamento do prazo dos contratos de concessão.
Além disso, França garantiu que o governo estadual vai fiscalizar se os postos de combustível estão aplicando o desconto no preço do diesel concedido pelo Governo Federal.

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