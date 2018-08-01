Na volta do recesso, só oito deputados marcam presença na Câmara

Apenas oito dos 513 deputados federais marcaram presença na Câmara na volta do recesso Crédito: DIDA SAMPAIO

Apenas oito dos 513 deputados federais marcaram presença na Câmara até às 11h30 desta quarta-feira (1º), na volta do recesso. Dos que compareceram à Casa, somente um participou desde o início do único evento agendado no dia, uma reunião para debater a situação da Embraer.

O deputado Flavinho (PSC-SP), que tem eleitorado na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, onde fica a sede da Embraer, presidiu a reunião convocada por ele e criticou a ausência dos colegas. Eles estão mais preocupados com as eleições, lamentou. Dois convidados compareceram, o economista Paulo Kliass e o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Herbert Claros da Silva. O presidente da Embraer, Paulo César de Souza e Silva, foi convidado, mas não compareceu.

A deputada Jô Moraes (PCdoB-MG) também compareceu à reunião, após seu início. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) está no Rio de Janeiro, sem compromissos oficiais, e só deve retornar à Brasília amanhã.