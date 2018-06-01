Na Serra, líder do prefeito apoia chapa de vereador 'independente'

Neidia Pimentel (PSD) segue afastada do mandato e Rodrigo Caldeira (Rede) ganha apoios na disputa Crédito: Tom Paparazzy

O destino da chapa a ser formada pelo grupo de vereadores da base do prefeito Audifax Barcelos (Rede) ainda é incerto na Câmara da Serra. Conforme apurou o Gazeta Online, até o início desta semana alguns nomes eram cotados para serem lançados à presidência da Casa: Miguel da Policlínica (PTC), Alexandre Xambinho (Rede) e Basílio da Saúde (PROS).

No entanto, Basílio da Saúde, assim como Geraldinho PC (PDT), que até pouco tempo integravam o grupo da base aliada que se articula para disputar o comando do Legislativo, já teriam entrado para reforçar o time do atual presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira (Rede). As informações são do líder do prefeito na Casa, Luiz Carlos Moreira (MDB), que afirma que também apoiará a reeleição do presidente. Com isso, Caldeira deve contar com 14 votos dos 23 vereadores.

Apesar do clima de racha que permeia a Casa há mais de um ano, Moreira afirma que defenderá até o último momento a montagem de uma chapa única. É melhor para o município, para o prefeito e para os vereadores. Essa briga por poder é desnecessária, justifica.

Caldeira não se considera oposição a Audifax, mas tem adotado uma posição, no mínimo, independente em relação ao Executivo. Nos bastidores, o voto de Moreira era considerado decisivo num placar até então mais apertado. Os dois grupos contavam com ele. Apesar de líder do prefeito, há tempos ele elogia Rodrigo Caldeira.

A reportagem não conseguiu entrar em contato com nenhum dos vereadores que fazem oposição a Rodrigo Caldeira.

NEIDIA CONTINUA AFASTADA

A vereadora afastada Neidia Pimentel (PSD) perdeu novamente a batalha na Justiça em busca de reassumir seu posto. Em decisão proferida nesta quinta-feira (31) a juíza da 2ª Vara Criminal da Serra, Letícia Maia Saude, negou mais um recurso apresentado pela ex-presidente da Casa, mantendo-a impossibilitada de exercer suas funções parlamentares na Câmara da Serra.

A notícia chega na véspera da eleição para a nova Mesa Diretora, que exercerá o comando no biênio 2019-2020. Neidia Pimentel é umas das líderes do grupo de vereadores que faz oposição ao atual presidente, Rodrigo Caldeira, que está em busca da reeleição.

O argumento utilizado por Neidia para solicitar a revogação da medida cautelar de afastamento que pesa contra si é justamente o de que a eleição ocorrerá neste sábado (02) e ela não poderia ser afastada de suas funções administrativas.

No entanto, em sua decisão, a juíza invalidou o argumento, considerando que é evidente que as atividades administrativas estão diretamente ligadas ao cargo de vereadora, sendo que o afastamento do cargo implica no imediato afastamento das funções administrativas, pois depende daquele.

Letícia Maria Saúde ressalta que outras três negativas que já foram dadas para o retorno de Neidia, inclusive por parte do Tribunal de Justiça do Estado (TJES). Importante destacar que a última decisão proferida por este Juízo é datada de 29/05/2018, ou seja, proferida a menos de dois dias, demonstrando ainda mais que os motivos ainda subsistem.

Neidia está afastada da Câmara desde março deste ano. Ela responde a um processo no qual é acusada pelo Ministério Público Estadual dos crimes de peculato, associação criminosa e concussão, devido a um esquema de rachid envolvendo a contratação de funcionários fantasmas.