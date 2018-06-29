Na reta final do mandato, Cármen Lúcia opta por pauta social

Ministra Cármen Lúcia Crédito: Felipe Sampaio / SCO / STF

Na reta final do mandato na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen Lúcia divulgou nesta sexta-feira (29) a pauta de julgamentos do plenário em agosto e também até metade de setembro, quando ela deixa o cargo.

Em uma tentativa de retirar o peso político das decisões da Corte, a ministra escolheu processos de cunho social. Ela incluiu na pauta um processo sobre o chamado homeschooling  ou seja, a possibilidade de os pais educarem os filhos em casa em vez de mandar para a escola. O caso será julgado em 30 de agosto.

Também está na pauta de agosto um processo sobre a legalidade dos rituais de sacrifício de animais, comuns em religiões de matriz africanas. Haverá também julgamento no recurso sobre o processo em que o STF considerou inconstitucionais a prática de vaquejada, típica em estados do Nordeste. Esses dois julgamentos estão marcados para 9 de agosto.

Em 15 de agosto, o plenário vai definir se transexuais podem mudar o nome no registro civil sem a realização de cirurgia de mudança de sexo. A ministra também incluiu na pauta de agosto temas sobre a reforma trabalhista, com a discussão sobre as Comissões de Conciliação Prévia e também a legalidade do contrato de trabalho por tempo determinado. E, ainda, se a empresa contratante do serviço-fim tem responsabilidade trabalhista por funcionários terceirizados.