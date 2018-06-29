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Pauta de julgamentos

Na reta final do mandato, Cármen Lúcia opta por pauta social

Em agosto e setembro, STF deve julgar 'homeschooling' e sacrifício de animais

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 19:11
Ministra Cármen Lúcia Crédito: Felipe Sampaio / SCO / STF
Na reta final do mandato na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen Lúcia divulgou nesta sexta-feira (29) a pauta de julgamentos do plenário em agosto e também até metade de setembro, quando ela deixa o cargo.
Em uma tentativa de retirar o peso político das decisões da Corte, a ministra escolheu processos de cunho social. Ela incluiu na pauta um processo sobre o chamado homeschooling  ou seja, a possibilidade de os pais educarem os filhos em casa em vez de mandar para a escola. O caso será julgado em 30 de agosto.
Também está na pauta de agosto um processo sobre a legalidade dos rituais de sacrifício de animais, comuns em religiões de matriz africanas. Haverá também julgamento no recurso sobre o processo em que o STF considerou inconstitucionais a prática de vaquejada, típica em estados do Nordeste. Esses dois julgamentos estão marcados para 9 de agosto.
Em 15 de agosto, o plenário vai definir se transexuais podem mudar o nome no registro civil sem a realização de cirurgia de mudança de sexo. A ministra também incluiu na pauta de agosto temas sobre a reforma trabalhista, com a discussão sobre as Comissões de Conciliação Prévia e também a legalidade do contrato de trabalho por tempo determinado. E, ainda, se a empresa contratante do serviço-fim tem responsabilidade trabalhista por funcionários terceirizados.
Na última sessão de Cármen Lúcia como presidente, há um caso polêmico. O STF vai definir se a remuneração de juízes estaduais e federais pode ser equiparada. As duas categorias costumam brigar por que a forma de cálculo dos salários é diferente. Em alguns estados, os juízes estaduais ganham subsídios definidos por lei estadual, e não um percentual do salário de ministro do STF.

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