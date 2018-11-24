Mufarej aposta na valorização dos gestores públicos

Idealizador da ONG RenovaBR, o empresário Eduardo Mufarej assumiu a missão de liderar o processo de formação de novas lideranças, incentivando a renovação do quadro político. Mas para o paulistano, que também participou do 13º Encontro de Lideranças, ontem, em Domingos Martins, o desafio passa pela construção de uma cultura de participação social, que inclui a valorização dos gestores públicos.
Um dos argumentos de Mufarej diz respeito às normas e às legislações que comprometem a atuação de tais lideranças.
"Ao ingressar na máquina pública, a pessoa tem uma remuneração justa, ela trabalha muito, mas ela também começa a ser processada por atos administrativos. Se não houver incentivo para que a pessoa saia como ela entrou, a proposta de valor fica muito ruim e aí ninguém quer ir. O Brasil do ponto de vista regulatório e institucional tem a obrigação de rever seu papel, senão a falta de gente com qualidade vai custar muito caro", argumentou o empresário, ao ser provocado pelo governador Paulo Hartung (sem partido) para falar sobre o assunto.
Este ano, 17 bolsistas da RenovaBR foram eleitos para compor o Congresso Nacional. Para Mufarej, o cenário é promissor.
"Eu tenho a convicção de que o investimento na política é o melhor. Ao investir em novas lideranças e no fortalecimento de instituições, isso se reflete em um melhor ambiente institucional, de negócios, para criar os filhos. Cria-se um ciclo virtuoso", defendeu Mufarej.