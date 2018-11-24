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Encontro de Lideranças

Mufarej aposta na valorização dos gestores públicos

Empresário idealizador da ONG RenovaBR lidera movimento para formar novas lideranças na política

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 02:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 02:36
Mufarej, Hartung e Huck participaram de palestra sobre renovação da política Crédito: Carlos Alberto Silva
Idealizador da ONG RenovaBR, o empresário Eduardo Mufarej assumiu a missão de liderar o processo de formação de novas lideranças, incentivando a renovação do quadro político. Mas para o paulistano, que também participou do 13º Encontro de Lideranças, ontem, em Domingos Martins, o desafio passa pela construção de uma cultura de participação social, que inclui a valorização dos gestores públicos.
Um dos argumentos de Mufarej diz respeito às normas e às legislações que comprometem a atuação de tais lideranças.
"Ao ingressar na máquina pública, a pessoa tem uma remuneração justa, ela trabalha muito, mas ela também começa a ser processada por atos administrativos. Se não houver incentivo para que a pessoa saia como ela entrou, a proposta de valor fica muito ruim e aí ninguém quer ir. O Brasil do ponto de vista regulatório e institucional tem a obrigação de rever seu papel, senão a falta de gente com qualidade vai custar muito caro", argumentou o empresário, ao ser provocado pelo governador Paulo Hartung (sem partido) para falar sobre o assunto.
Este ano, 17 bolsistas da RenovaBR foram eleitos para compor o Congresso Nacional. Para Mufarej, o cenário é promissor.
"Eu tenho a convicção de que o investimento na política é o melhor. Ao investir em novas lideranças e no fortalecimento de instituições, isso se reflete em um melhor ambiente institucional, de negócios, para criar os filhos. Cria-se um ciclo virtuoso", defendeu Mufarej.

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