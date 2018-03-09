Mudanças na Ficha Limpa lotam gavetas da Câmara

Deputados federais vão analisar projetos que definem como políticos fichas-sujas ficarão inelegíveis Crédito: Luis Macedo | Agência Câmara

Sancionada pelo então presidente Lula (PT), a Lei da Ficha Limpa voltou aos holofotes neste ano eleitoral justamente porque deve tirar da disputa o próprio petista, condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas não é de hoje que a Lei Complementar n° 135/2010 fica sob os holofotes. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) garantiu a constitucionalidade da norma, mas não a blindou de críticas.

Na Câmara dos Deputados, como a reportagem constatou, há diversos projetos que, se não pretendem alterar a lei, tratam de temas correlatos. A maioria até amplia a rigidez da ideia original. Mas todos tramitam a passos lentos. Há propostas, por exemplo, para impedir que os fichas-sujas sejam substituídos nas urnas por parentes ou para impedi-los de aparecer em peças de campanha eleitoral.

O Projeto de Lei Complementar 43/2015, de autoria do deputado Celso Maldaner (PMDB-SC), quer impedir que, barrado da disputa, o candidato seja substituído pelo cônjuge e parentes, consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção. O parlamentar considera o expediente como manobra para transferência de prestígio eleitoral para outrem sobre o qual o inelegível tem ascendência econômica ou até emocional, buscamos a alteração da Lei das Eleições, como registrou na justificativa da proposta.

Outra ideia é o Projeto de Lei 9583/2018, apresentado dois dias antes de Lula (PT) ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), e que parece ter endereço certo. O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) quer que ex-presidentes tornados inelegíveis não contem com privilégios e vantagens da administração pública. Atualmente, ex-presidentes têm carros oficiais, combustível e assessores à disposição.

Entre os poucos projetos para flexibilizar as regras da Lei da Ficha Limpa está o que pretende acabar com a chamada inelegibilidade processual.

O político, uma vez considerado ficha-suja, fica inelegível logo após a condenação colegiada e enquanto recorre da decisão. Quando o processo transita em julgado, ou seja, quando não é mais possível apresentar recursos, é que começa a contar o período de 8 anos de inelegibilidade previsto pela Lei da Ficha Limpa. O Projeto de Lei Complementar 452/2014 quer descontar desses oito anos o tempo que o político já ficou inelegível antes do trânsito em julgado.

SEM ALTERAÇÕES

Para o advogado eleitoral Luciano Santos, codiretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), a Lei da Ficha Limpa não tem defeitos, tem inimigos.

Ele avalia que não há necessidade de alterações e conta que se reuniu recentemente com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Fux. Ele já se manifestou que será rígido na aplicação da Ficha Limpa e nos solidarizamos com ele. O rigor será o rigor dentro da lei, afirma.

Já o também advogado e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral Danilo Carneiro considera que o texto da Ficha Limpa chega a ser de uma inocência inaceitável. Elegemos esse Congresso que está aí pela Lei da Ficha Limpa. Essa é a maior prova, argumenta. Para Carneiro, alguns pontos da lei, no entanto, precisam ser flexibilizados, como a alínea g, que elenca como inelegíveis os gestores públicos que tiverem contas rejeitadas por ato doloso de improbidade administrativa. Se a verba veio para a área da saúde e o prefeito usou para conter uma enchente, isso é um ato doloso de improbidade administrativa. Ele não embolsou esse dinheiro, mas para o Ministério Público e o Judiciário, fica inelegível. A Lei da Ficha Limpa tem pegado os incompetentes e não os corruptos, critica.

Nesse sentido, há o Projeto de Lei Complementar 273/2013, que prevê que a inelegibilidade somente se daria se as contas do gestor fossem rejeitadas ato doloso de improbidade administrativa em que houvesse, também, a lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do agente.

PRAZO PARA NORMA VALER É ALVO DE DISCUSSÃO

Um ponto polêmico da Lei da Ficha Limpa, desta vez por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), é a retroatividade da norma. O Supremo já definiu, em outubro do ano passado, que a lei vale para políticos condenados por abuso de poder  em campanha eleitoral  antes de 2010, quando a lei foi sancionada. Na semana passada, o STF, ao julgar a modulação dos efeitos da decisão de outubro, reafirmou o entendimento.

Enquanto isso, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar 431/17, apresentado pelo deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP). O objetivo é que a Ficha Limpa não valha para as condenações da Justiça Eleitoral anteriores à lei.

O objetivo do presente projeto é, portanto, evitar que tal retroação comprometa a segurança jurídica, a soberania popular, a coisa julgada, além de todas as consequências sociais, financeiras e políticas daí decorrentes, registrou Marquezelli.





De acordo com o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, a decisão atingirá os mandatos de 24 prefeitos, 1,5 milhão de votos, e um número incontável de vereadores e deputados estaduais.

LEI DA FICHA LIMPA E PROJETOS QUE TRAMITAM NA CÂMARA

A LEI

Popular

A Lei Complementar nº 135, que altera a Lei Complementar 64/1990, (Lei de Inelegibilidade), foi sancionada em 2010 e surgiu a partir de um projeto de iniciativa popular. Foi considerada constitucional em 2012.

Abuso





Pela lei, fica inelegível, entre outras questões: quem tem condenação na Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico ou político;

Crimes





Quem tem condenação colegiada por crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra o meio ambiente e a saúde pública, de lavagem ou ocultação de bens, tráfico de drogas, tortura, racismo, terrorismo e hediondos, contra a vida e a dignidade sexual, praticados por quadrilha, entre outros;

Oficialato





Os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis;

Contas





Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.

PROJETOS

Na câmara





Há vários projetos para alterar os critérios de inelegibilidade. Não são propostas de alteração na própria Lei Complementar 135/2010, mas sim, principalmente, na Lei de Inelegibilidade.

SUBSTITUIÇÃO

PLP 425/2014

Impede a substituição de candidatos declarados inelegíveis com base na Lei da Ficha Limpa. Situação: anexado ao PLP 20/2007, que aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

SUBSTITUIÇÃO II

PLP 43/2015

Veda que o candidato considerado inelegível seja substituído pelo cônjuge e por parentes. Situação: Anexado ao PLP 20/2007, que aguarda designação de relator na CCJ.

CAMPANHA

PL 6336/2016

Proíbe que pessoa inelegível esteja presente, empreste sua imagem e voz e participe de campanha eleitoral de candidato, partido e coligação. Situação: anexado ao PL 5678/2005, que está aguardando Designação  aguardando Devolução não-membro.

INDIRETA

PL 6781/2016

Impõe aos candidatos em eleições indiretas para a Presidência da República também tenham que atender aos critérios da Lei da Ficha Limpa. Situação: anexado ao PL 292/1999, que está pronto para ser votado em plenário.

IMPROBIDADE

PLP 273/2013

Prevê que um político fique inelegível devido à rejeição de contas somente se a rejeição se der por ato doloso de improbidade administrativa que levar ao patrimônio público e ao enriquecimento ilícito do agente. Situação: pronto para ser votado em plenário.

DESCONTO





PLP 452/2014

Permite descontar do período de 8 anos de inelegibilidade o tempo entre a condenação e o trânsito em julgado do processo (quando não cabem mais recursos). Situação: anexado ao PLP 273/2013, que está pronto para a pauta no plenário.

EX-PRESIDENTES

PL 9583/2018

Acaba com a previsão de 4 servidores e 2 veículos com motoristas bancados pela Presidência da República para os ex-ocupantes do Palácio do Planalto considerados inelegíveis. Situação: anexado ao PL 6272/2016, que aguarda designação de relator na CCJ.

VIOLÊNCIA





PLP 195/2015

Torna inelegíveis para qualquer cargo os condenados civil ou criminalmente em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Situação: anexado ao PLP 40/2015 que, por sua vez, está anexado ao PLP 367/2017, que está aguardando Designação  aguardando Devolução não-membro.

DÍVIDA

PLP 449/2017

Estabelece a inelegibilidade, para qualquer cargo, dos que tenham débito inscrito em dívida ativa da União, de Estado-membro, do Distrito Federal ou de Município. Situação: aguardando designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça.

PARTIDOS





PL 3628/2012

Estabelece que os partidos políticos deverão exigir dos candidatos a cargos eletivos certidões judiciais que comprovem que eles não se enquadram nas hipóteses de inelegibilidade. Situação: anexado ao PL 2656/2000, que está pronto para ser votado em plenário.

INDULTO

PLP 347/2017