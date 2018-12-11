Múcio toma posse no TCU e diz que tribunal vai liderar pelo exemplo

José Múcio tomou posse na presença de presidentes dos Três Poderes da República Crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil

Projetamos uma ampliação das relações institucionais da Corte com os principais atores da República. A gestão se pautará pela proatividade, transparência no relacionamento com as instituições, com setores estratégicos e com sociedade organizada, disse Múcio.

Ele adiantou que o combate a corrupção será um dos pilares de sua gestão. Temos que ser uma instituição que lidere pelo exemplo. Vamos dar exemplo, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar juntos e fazer diferença, afirmou o ministro, em tom de convocação.

José Múcio disse que não quer que o TCU quer ser visto apenas como o órgão julgador que aponta o erro do gestor e sanciona a conduta irregular ou ilegal. "Temos observado também as boas práticas na gestão pública. Devemos enaltecer as condutas que merecem ser replicadas pelo país.

Ele destacou ainda que é preciso contribuir para minimizar o que chamou de injustiças do pacto federativo com vistas a uma distribuição mais equitativa das riquezas nacionais. Afinal o tribunal que integramos não é um tribunal do Sul, ou um tribunal do Sudeste, ou tribunal de qualquer outra região, ou de parte do país. É hora, mais do que nunca, de reafirmarmos de ser um tribunal de todo o país.