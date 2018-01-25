Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em nota

MST ataca Judiciário, culpa mídia e diz que golpe ainda não acabou

Movimento divulga nota de repúdio à decisão de tribunal sobre condenação e aumento da pena de Lula
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 14:25

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 14:25

Protesto do MST Crédito: Marcos Burgarelli
Em nota divulgada no final da noite de quarta-feira, 24, após a decisão que confirmou a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e aumentou sua pena para 12 anos e 1 mês de prisão, o Movimento dos Sem Terra (MST) atacou o Judiciário e a imprensa. Para o MST, que bloqueou rodovias e organizou marchas e acampamentos em defesa do aliado, o golpe e a destruição de direitos ainda não terminaram. No texto, o MST convoca outros movimentos populares para uma greve geral contra a reforma da Previdência.
Nos últimos anos, a sociedade brasileira tem tido seus direitos fundamentais atacados sistematicamente pelos Poderes legislativos e por aquele que deveria zelar pela Constituição e os direitos: o Judiciário, diz a nota, alegando que a condenação sem crimes e sem provas foi o parâmetro para afastar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e, agora, para condenar Lula. Do povo foi retirado seu desejo manifesto nas urnas com a eleição de Dilma e, agora, sequer a possibilidade de eleger um presidente pode ser exercida pela população, diz a nota.
Para o MST, o desprezo do Judiciário por aquilo que deveria ser a razão de sua existência  a presunção da inocência, o direito à defesa, a apresentação de provas, o cumprimento da lei  é uma das faces do mesmo projeto que, por outro lado, retira direitos com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, os maiores índices de desemprego, o pior salário mínimo de todos os tempos, a privatização de empresas estratégicas e o ataque sistemático à Petrobrás e o saqueio do pré-sal. O movimento afirma que o resultado deste 24 de janeiro não surpreende porque já vinha sendo defendido pela mídia, que chama de terceiro elo do golpe.
Entretanto, as ruas de Porto Alegre e de todo País demonstraram claramente sua opinião de que eleição sem Lula é fraude. De que nem o aparato repressivo desproporcional, nem a campanha sistemática da Rede Globo e nem o desejo do capital beneficiado pela retirada dos direitos podem nos intimidar, ou seja, não podem cercear nossos direitos e de que a ditadura judiciária-midiática não será imposta sem resistência, prossegue. Na quarta, o prédio da Rede Globo do Rio de Janeiro foi invadido e pichado por militantes do MST  a emissora não se manifestou sobre a invasão.
O MST reafirma na nota a solidariedade ao ex-presidente e sua luta em defesa do direito de que Lula possa ser candidato. Seguiremos mobilizados e convocamos toda sociedade para a greve geral contra a reforma da previdência. Nesse sentido, nos somaremos à Frente Brasil Popular (organização de movimentos sociais e estudantis) nas diversas mobilizações e atividades para que, não apenas o direito de Lula ser candidato seja respeitado, mas os direitos de todos os brasileiros e brasileiras de exercerem sua cidadania, conclui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados