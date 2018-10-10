MPF recomenda que TCU bloqueie R$ 6 bi do MDB por 'quadrilhão'

Eduardo Cunha e Henrique Alves conversam durante sessão da Câmara dos Deputados. Crédito: André Coelho / Agência O Globo

A Procuradoria da República no Distrito Federal encaminhou ofício ao presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) , Raimundo Carreiro, pedindo o bloqueio de cerca de R$ 6 bilhões de membros do chamado quadrilhão do PMDB na Câmara e do próprio partido. Para o Ministério Público, integrantes do MDB se beneficiariam de esquemas de corrupção nas eleições de 2010 e 2014.

São réus na Justiça Federal de Distrito Federal, acusados de participar do "quadrilhão", os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha e Henrique Alves, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, os ex-assessores presidenciais Rodrigo Rocha Loures e José Yunes e coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo João Baptista Lima Filho, entre outros, .

Assim, no caso específico, em que há a demonstração cabal de direcionamento de parte dos recursos a campanhas políticas (de 2010 a 2014, inclusive) de membros de renome nacional do PMDB (aqui se destacam as campanhas presidenciais), a constrição patrimonial e financeira deve atingir o maior beneficiário das demandas e dos recebimentos ilícitos aqui descritos, qual seja, o antigo PMDB, atual MDB, bloqueando-se seus recursos e bens passíveis de indisponibilidade, diz a representação assinada pelos procuradores Anselmo Lopes, Márcio Lima, Paulo Gomes e Sara Leite, da força-tarefa da Operação Greenfield e encaminhada ao TCU pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Na representação, os procuradores listam as denúncias das operações Sépsis, Cui Bono e Patmos, desdobramentos da Operação Lava-Jato, que apontaram que os membros do MDB na Câmara teriam participado, desde pelo menos, 2006 de esquemas de corrupção na Petrobras, Caixa Econômica Federal, Furnas, Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Aviação Civil, Ministério da Agricultura e na própria Câmara dos Deputados.

De acordo com os investigadores, o esquema de corrupção nestas diferentes esferas do governo federal permitiu que todos os denunciados recebessem propina de pelo menos R$ 587 milhões. O valor a ser bloqueado seria de cerca de dez vezes o prejuízo.

O dano ao patrimônio público é, de no mínimo, os valores distribuídos em razão da corrupção praticada, visto que são valores despejados e embutidos no preço de contratos, no custo de oportunidade na alocação de recursos públicos (em investimentos e financiamentos, por exemplo), sem contar no dano e desgaste às imagens das instituições públicas, em especial na Administração Pública indireta, como ocorreu com a Caixa Econômica Federal, dizem os procuradores na representação.

Como atuam apenas na primeira instância, os procuradores não podem se manifestar sobre eventuais medidas envolvendo pessoas com foro privilegiado, como o presidente Michel Temer e os ministros Moreira Franco (Minas e Energia) e Eliseu Padilha (Casa Civil). Os três foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como membros do "quadrilhão", mas a Câmara dos Deputado barrou o prosseguimento da denúncia até o final do mandato de Temer.

Para os procuradores, os episódios das denúncias deixam claro que o esquema de corrupção permitiu a manutenção do poder político do MDB deturpando a lógica do sistema democrático e criando artificialmente meios para a ascensão aos mais altos cargos do sistema republicano brasileiro.

As investigações sobre o quadrilhão do MDB na Câmara são um desdobramento da Lava-Jato que, ao avançar sobre o esquema de corrupção na Petrobras, apontou que haveria uma organização criminosa formada por partidos da base aliada do governo federal durante as gestões Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff para indicar cargos em estatais e ministérios em troca de propinas de empresas que mantinham contratos e/ou recebiam repasses das diferentes instâncias do governo.

Diante disso, os procuradores da força-tarefa pontuam na representação que há suspeitas de outras organizações criminosas envolvendo outros núcleos partidários, como o MDB no Senado, o PP e o PT, mas essas investigações não estão a cargo do Ministério Público do Distrito Federal.