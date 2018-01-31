MPF quer apurar se Pezão cometeu crime no caso de nomeação para TCE-RJ

Governador do RJ, Luiz Fernando Pezão Crédito: Reprodução|TV Globo

O Ministério Público Federal (MPF) quer que o processo da Operação Cadeia Velha, que investiga o pagamento de propinas a deputados estaduais no Rio, tenha algumas partes remetidas ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para investigar se o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) cometeu crime no episódio da nomeação de conselheiro para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ).

O pedido foi feito ao desembargador federal Abel Gomes, relator do processo no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

Em depoimentos ao MPF, Andrea Siqueira Martins, Marcelo Verdini Maia e Rodrigo Melo do Nascimento, conselheiros substitutos que compuseram lista tríplice de candidatos ao TCE-RJ, atribuíram ao deputado preso Edson Albertassi (PMDB) o documento declarando que eles desistiam da vaga aberta pela aposentadoria de Jonas Lopes Júnior, cujo preenchimento cabe a governadores. Até ser preso em novembro, Albertassi ocupava a liderança do governo Pezão na Alerj.