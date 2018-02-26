MPF pede que alvos da 48ª fase da Lava-Jato fiquem presos

Ministério Público Federal (MPF) Crédito: Reprodução/Web

O Ministério Público Federal pediu que os seis presos temporários da Operação Integração, 48ª fase da Lava-Jato, fiquem presos preventivamente.

A Operação Integração investiga o repasse de pelo menos R$ 63 milhões desviados do pagamento de pedágios no trecho do Anel de Integração administrado pela concessionária Econorte para empresas de fachada ligadas a agentes públicos.

Segundo os investigadores, a Econorte teria criado despesas operacionais fictícias para justificar o aumento no valor dos pedágios da rodovia. O sobrepreço dos pedágios foi aprovado por meio de aditivos ao contrato entre o governo do estado e a empresa.

Entre os alvos da operação, estão o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná, Nelson Leal Júnior. "Com o prosseguimento das diligências investigativas, constatou-se que há novos elementos probatórios das práticas delituosas anteriormente imputadas aos representados, elementos aptos a amparar as prisões preventivas aqui pretendidas", afirmam os procuradores.

Caso Moro não concorde com a transformação das prisões temporárias em preventivas, o Ministério Público Federal pediu que o juiz determine a prorrogação do encarceramento dos seis investigados por mais cinco dias. "Nesse tempo, os investigados poderão ser confrontados com os materiais das buscas, como também poderá ser finalizado o espelhamento dos celulares dos demais investigados presos", disse.