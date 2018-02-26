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Operação Integração

MPF pede que alvos da 48ª fase da Lava-Jato fiquem presos

Operação Integração prendeu seis pessoas, incluindo diretor do DER do Paraná
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 20:05

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 20:05

Ministério Público Federal (MPF) Crédito: Reprodução/Web
O Ministério Público Federal pediu que os seis presos temporários da Operação Integração, 48ª fase da Lava-Jato, fiquem presos preventivamente.
A Operação Integração investiga o repasse de pelo menos R$ 63 milhões desviados do pagamento de pedágios no trecho do Anel de Integração administrado pela concessionária Econorte para empresas de fachada ligadas a agentes públicos.
Segundo os investigadores, a Econorte teria criado despesas operacionais fictícias para justificar o aumento no valor dos pedágios da rodovia. O sobrepreço dos pedágios foi aprovado por meio de aditivos ao contrato entre o governo do estado e a empresa.
Entre os alvos da operação, estão o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná, Nelson Leal Júnior. "Com o prosseguimento das diligências investigativas, constatou-se que há novos elementos probatórios das práticas delituosas anteriormente imputadas aos representados, elementos aptos a amparar as prisões preventivas aqui pretendidas", afirmam os procuradores.
Caso Moro não concorde com a transformação das prisões temporárias em preventivas, o Ministério Público Federal pediu que o juiz determine a prorrogação do encarceramento dos seis investigados por mais cinco dias. "Nesse tempo, os investigados poderão ser confrontados com os materiais das buscas, como também poderá ser finalizado o espelhamento dos celulares dos demais investigados presos", disse.
Outro alvo da operação foi o então assessor do governador Beto Richa, Carlos Nasser. Segundo as investigações da operação, foi identificada uma ligação entre Nasser e Nelson Leal Junior. "Merece aprofundamento investigatório para esclarecer a existêncai de relacionamento entre Carlos Nasser e Nelson Leal Junior", afirmam os procuradores.

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