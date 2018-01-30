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MPF denuncia Sérgio Cabral pela 21ª vez na Operação Lava-Jato

Ex-governador é acusado de lavagem de dinheiro; caso será avaliado pelo juiz Marcelo Bretas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 10:26

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 10:26

Sérgio Cabral Crédito: Reprodução
O ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) foi denunciado mais uma vez pelo Ministério Público Federal (MPF) na Lava-Jato nesta segunda-feira. Se o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, aceitar a denúncia, Cabral responderá a seu 21º processo.
A denúncia obtida pelo GLOBO aponta crimes de lavagem de dinheiro cometidos por meio de empresas do Grupo Dirija, que reúne diversas concessionárias no Rio. Além do ex-governador, Ary Ferreira da Costa Filho e Sérgio Castro de Oliveira, apontados pelo MPF como operadores de Cabral, também foram denunciados. Eles já foram condenados em outros processos da Lava-Jato. Ao todo, sete pessoas foram denunciadas ontem.
O MPF já apontou em outros processos a prática do crime de lavagem, por meio de uma rede de empresas amigas que celebravam contratos fictícios com os membros da organização criminosa. Em uma das ações desse tipo, a da Operação Mascate, o ex-governador foi condenado a 13 anos de prisão  as penas de Cabral em quatro ações já totalizam 87 anos.
As concessionárias eram administradas por Jaime Martins, que é delator, e João Martins. Os procuradores descrevem que houve orientação e anuência de Cabral nos crimes de lavagem de dinheiro descritos na denúncia.
DEFESA: MPF RECICLA DENÚNCIA
O advogado do peemedebista Rodrigo Roca, disse que a denúncia recicla material usado em outros processos para chegar ao ex-governador baseada exclusivamente em artifícios teóricos e nas palavras de delatores.
Sérgio Cabral nunca teve qualquer relação com as empresas ou com as operações financeiras nela descritas, não havendo um só indício da sua participação nos fatos investigados, afirmou o advogado.
Atualmente, o ex-governador está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na grande Curitiba. Ele foi transferido por determinação judicial após o MP relatar que o peemedebista tinha regalias no sistema penitenciário do Rio.
No início deste mês, o juiz Marcelo Bretas já havia aceitado mais três denúncias contra o ex-governador.

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