MPES mantém eleição para procurador-geral nesta sexta

Membros do MPES vão votar para formar lista tríplice. Dos três nomes, um será escolhido pelo governador para comandar a instituição Crédito: Carlos Alberto Silva

Apesar de ter suspendido o expediente presencial e de o Estado vivenciar restrições de toda ordem devido ao avanço do novo coronavírus (Covid-19) , o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai manter a eleição para formação da lista tríplice para procurador-geral de Justiça nesta sexta-feira (20).

Isso porque a votação será a distância, por meio eletrônico, e não haverá contato entre os membros da instituição, o que poderia ser um risco de disseminação da doença.

Quatro promotores estão participando da disputa: Marcello Queiroz, Adelcion Caliman, Luciano Barreto e Luciana Andrade. Eles concorrem à vaga na lista tríplice que será encaminhada ao governador Renato Casagrande , que decidirá o futuro comando da instituição. O atual procurador-geral, Eder Pontes desistiu , no início do mês, de tentar um quarto mandato.

Luciano e Luciana ocuparam cargos de confiança na gestão atual. Caliman e Queiroz já estiveram à frente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP).

Na última eleição, em 2018, Eder Pontes recebeu apenas um voto a mais do que Queiroz, e foi escolhido pelo então governador Paulo Hartung para assumir a chefia do MPES.

O processo para escolha do procurador-geral de Justiça é definido pela Constituição. Promotores e procuradores indicam três nomes entre os inscritos. Os mais votados integram a lista tríplice. Em até 72 horas após a eleição, a lista é encaminhada ao governador Renato Casagrande e ele nomeia um dos três para comandar o MPES.

Embora haja uma recomendação da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o escolhido pelo governo não precisa ser o que recebeu mais votos dos integrantes da instituição. A posse do eleito será no dia 4 de maio para um mandato de dois anos.

DESISTÊNCIA

Em carta enviada aos membros do MPES, o procurador-geral de Justiça comunicou a desistência de sua candidatura no último dia 3. Eder Pontes chegou ao comando da instituição em 2012, foi reeleito no biênio seguinte e retornou na última eleição, em 2018. No comunicado, informou que sua saída era motivada por "razão de ordem pessoal, de impreterível atenção", mas sem dar detalhes.

Veja Também Hartung sanciona projeto que dá superpoderes ao procurador-geral