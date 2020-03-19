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Votação virtual

MPES mantém eleição para procurador-geral nesta sexta

A instituição vai definir a lista tríplice que será encaminhada ao governador Renato Casagrande, que tem a função de escolher quem vai ficar no comando

Publicado em 19 de Março de 2020 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 16:21
Membros do MPES vão votar para formar lista tríplice. Dos três nomes, um será escolhido pelo governador para comandar a instituição Crédito: Carlos Alberto Silva
Apesar de ter suspendido o expediente presencial e de o Estado vivenciar restrições de  toda ordem devido ao avanço do novo coronavírus (Covid-19), o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai manter a eleição para formação da lista tríplice para procurador-geral de Justiça nesta sexta-feira (20).
Isso porque a votação será a distância, por meio eletrônico, e não haverá contato entre os membros da instituição, o que poderia ser um risco de disseminação da doença. 
Quatro promotores estão participando da disputa: Marcello Queiroz, Adelcion Caliman, Luciano Barreto e Luciana Andrade. Eles concorrem à vaga na lista tríplice que será encaminhada ao governador Renato Casagrande, que decidirá o futuro comando da instituição. O atual procurador-geral, Eder Pontes desistiu, no início do mês, de tentar um quarto mandato.

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Luciano e Luciana ocuparam cargos de confiança na gestão atual. Caliman e Queiroz já estiveram à frente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP).
Na última eleição, em 2018, Eder Pontes recebeu apenas um voto a mais do que Queiroz, e foi escolhido pelo então governador Paulo Hartung para assumir a chefia do MPES. 

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O processo para escolha do procurador-geral de Justiça é definido pela Constituição. Promotores e procuradores  indicam três nomes entre os inscritos. Os mais votados integram a lista tríplice. Em até 72 horas após a eleição, a lista é encaminhada ao governador Renato Casagrande e ele nomeia um dos três para comandar o MPES.
Embora haja uma recomendação da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o escolhido pelo governo não precisa ser o que recebeu mais votos dos integrantes da instituição. A posse do eleito será no dia 4 de maio para um mandato de dois anos. 

DESISTÊNCIA

Em carta enviada aos membros do MPES, o procurador-geral de Justiça comunicou a desistência de sua candidatura no último dia 3. Eder Pontes chegou ao comando da instituição em 2012, foi reeleito no biênio seguinte e retornou na última eleição, em 2018.  No comunicado, informou que sua saída era motivada por "razão de ordem pessoal, de impreterível atenção", mas sem dar detalhes. 

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A carta também apresentava uma lista de atos que considerou avanços administrativos, citou as crises políticas e econômicas no país que resultaram nas restrições financeiras sofridas pela instituição, inviabilizando a recomposição dos quadros do MPES.

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