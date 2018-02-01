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Fake news

MP quer antecipar pena de empresário indiciado por fake news no ES

PF atribui a empresário o crime de disseminar uma pesquisa eleitoral falsa, às vésperas da eleição de 2014
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 20:24

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 20:24

O Ministério Público Eleitoral, por meio do promotor Gustavo Senna, propôs a antecipação da pena do empresário Cristiano Coutinho Caldas, o primeiro indiciado por compartilhar fake news no Espírito Santo. O adiantamento da punição se daria por meio da chamada transação penal.
O promotor manifestou-se no processo nesta segunda-feira (29). Ele explicou que os dois crimes atribuídos ao empresário têm penas, somadas, inferiores a dois anos de prisão e, por isso, são consideradas de menor potencial ofensivo.
Por essas razões, explicou Senna, o MP Eleitoral deve propor a transação da pena. Isso significa que a promotoria negocia com o indiciado uma punição, que pode ser algo como prestação de serviços voluntários ou pagamento de cestas básicas. Caso ele não aceite, o promotor, que diz estar convencido da existência de indícios contra o empresário, oferecerá denúncia contra ele.
"Não posso propor pena de prisão (na transação penal). Posso propor penas restritivas de direitos, como prestação de serviços à comunidade, ou multas. Não sou muito de oferecer pena de multa porque ela acaba indo para um Fundo que nunca mais volta para cá. Posso propor uma prestação pecuniária, de valores, que pode ser revertida para a coletividade", disse Senna.
Agora, caberá ao juiz eleitoral de Vila Velha, onde tramita o inquérito, designar a audiência.
Se o indiciado aceitar a transação penal e pagar a pena aplicada, legalmente ele não é considerado culpado pelo crime atribuído a ele. O caso não constaria nem nas fichas de antecedentes criminais.
Segundo a Polícia Federal, o empresário Cristiano Caldas foi o responsável pela disseminação de uma pesquisa eleitoral falsa, na véspera da eleição de 2014, em uma página que imitava o Gazeta Online.
O empresário afirmou, nesta quinta-feira (01), que não tinha conhecimento da manifestação do Ministério Público. O advogado dele não foi localizado. Cristiano nega ter sido o responsável pela publicação.
PREOCUPAÇÃO
O promotor Gustavo Senna vê com preocupação o fenômeno das fake news nas eleições deste ano. Ele defende a existência de lei específica para tratar do tema.
"A questão do fake news precisa ter atenção do sistema porque, talvez, careça de tipificação mais adequada. Esse tipo de conduta ilícita pode definir os rumos da eleição. É uma infração grave, mas infelizmente não é tratada dessa forma. Na minha visão, não é proporcional aos efeitos que podem causar", frisou.

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