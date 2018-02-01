MP quer antecipar pena de empresário indiciado por fake news no ES

O Ministério Público Eleitoral, por meio do promotor Gustavo Senna, propôs a antecipação da pena do empresário Cristiano Coutinho Caldas, o primeiro indiciado por compartilhar fake news no Espírito Santo. O adiantamento da punição se daria por meio da chamada transação penal.

O promotor manifestou-se no processo nesta segunda-feira (29). Ele explicou que os dois crimes atribuídos ao empresário têm penas, somadas, inferiores a dois anos de prisão e, por isso, são consideradas de menor potencial ofensivo.

Por essas razões, explicou Senna, o MP Eleitoral deve propor a transação da pena. Isso significa que a promotoria negocia com o indiciado uma punição, que pode ser algo como prestação de serviços voluntários ou pagamento de cestas básicas. Caso ele não aceite, o promotor, que diz estar convencido da existência de indícios contra o empresário, oferecerá denúncia contra ele.

"Não posso propor pena de prisão (na transação penal). Posso propor penas restritivas de direitos, como prestação de serviços à comunidade, ou multas. Não sou muito de oferecer pena de multa porque ela acaba indo para um Fundo que nunca mais volta para cá. Posso propor uma prestação pecuniária, de valores, que pode ser revertida para a coletividade", disse Senna.

Agora, caberá ao juiz eleitoral de Vila Velha, onde tramita o inquérito, designar a audiência.

Se o indiciado aceitar a transação penal e pagar a pena aplicada, legalmente ele não é considerado culpado pelo crime atribuído a ele. O caso não constaria nem nas fichas de antecedentes criminais.

O empresário afirmou, nesta quinta-feira (01), que não tinha conhecimento da manifestação do Ministério Público. O advogado dele não foi localizado. Cristiano nega ter sido o responsável pela publicação.

PREOCUPAÇÃO

O promotor Gustavo Senna vê com preocupação o fenômeno das fake news nas eleições deste ano. Ele defende a existência de lei específica para tratar do tema.