Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Condenação

MP pede que Geddel seja condenado a sete anos de prisão

Ex-ministro é acusado de tentar impedir que Lúcio Funaro fizesse delação premiada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 22:58

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 22:58

O MPF apresentou as alegações finais da ação penal na qual ele é acusado de embaraço à investigação, por supostamente ter tentado impedir que o operador Lúcio Funaro firmasse um acordo de delação premiada Crédito: Arquivo/DIDA SAMPAIO/AE - GZ
O Ministério Público Federal em Brasília (MPF-DF) pediu, nesta sexta-feira (09), que o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) seja condenado a sete anos de prisão. O MPF apresentou as alegações finais da ação penal na qual ele é acusado de embaraço à investigação, por supostamente ter tentado impedir que o operador Lúcio Funaro firmasse um acordo de delação premiada.
Os procuradores da força-tarefa da Operação Greenfield afirmam que ao ligar diversas vezes para Raquel Pitta, esposa de Funaro, Geddel quis mostrar que estava monitorando Funaro, após ele ter sido preso. Em um intervalo de apenas 19 dias, por exemplo, o ex-ministro ligou 17 vezes para Raquel.
"Dessa forma, era incutida em Lúcio Funaro a apreensão e o temor por represálias, para que não colaborasse espontaneamente com as investigações", afirma o texto.
O crime de obstrução de investigação dá pena de três a oito anos de prisão. Ao pedir uma pena próxima da máxima, o MPF alegou que Geddel ocupou o cargo de ministro durante parte dos eventos.
"O acusado, como ministro de Estado, praticou crime em nome da cúpula política que atuava no próprio governo federal, traindo a confiança do povo brasileiro e ofendendo, por consequência, os titulares do poder soberano que devem ser respeitados no sistema democrático do país", escreveram.
Na segunda-feira, em depoimento na ação penal, o político negou que tenha tentando impedir a delação, e disse não se recordar exatamente de quantos telefonemas foram feitos. O político afirmou que eram conversas humanitárias:
"Era "como vai", "isso vai passar", contou o ex-ministro.
Funaro foi preso em julho de 2016, na Operação Sépsis, um desdobramento da Lava-Jato. Foi nesse momento que monitoramento teria começado. Na época, Geddel era ministro da Secretaria de Governo, cargo que ocupou até novembro.
Em julho de 2017, quando já não era mais ministro, Geddel chegou a ser preso preventivamente, após Funaro ter relatado os contatos dele com sua esposa. No mesmo mês, ele foi solto por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), mas voltou a ser detido em setembro, após investigadores encontrarem R$ 51 milhões em um apartamento que seria usado pelo peemedebista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha
Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados