Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Danos morais

MP pede aumento de multa dada a Bolsonaro por ofensas a minorias

Em parecer enviado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), o MPF pede indenização por danos morais coletivos e sustenta que a multa se justifica pela gravidade da fala, e pelo fato de o réu poder arcar com o valor

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 18:57
Jair Bolsonaro Crédito: Renato Araújo | Agência Brasil
O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça que aumente de R$ 50 mil para R$ 300 mil a multa imposta ao deputado federal e presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) por declarações ofensivas a negros, quilombolas, migrantes, mulheres e LGBTs em palestra proferida no Rio há um ano.
Em parecer enviado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), o MPF pede indenização por danos morais coletivos e sustenta que a multa se justifica pela gravidade da fala, e pelo fato de o réu poder arcar com o valor (segundo a legislação, o cálculo deve ter critérios da solidariedade e exemplaridade). Procurado pelo Estado, Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a decisão.
Em abril do ano passado, diante de uma plateia cheia no auditório do Clube Hebraica, da comunidade judaica e localizado na zona sul do Rio, Bolsonaro debochou de quilombolas  disse que o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas (...) Não fazem nada, eu acho que nem pra procriador servem mais e alguém já viu um japonês pedindo esmola por aí? Não, porque é uma raça que tem vergonha na cara. Não é igual a essa raça que tá aí embaixo, ou como uma minoria que tá ruminando aqui do lado...
Afirmou ainda: Foram quatro (filhos) homens, a quinta eu dei uma fraquejada, veio uma mulher, ela tem seis anos de idade e foi feita sem aditivos, acredite se quiser, os gays lá no país que vocês defendem esse tipo de ideologia foram executados e, mais ainda, os lideres do candomblé lá em Cuba também foram pro paredão e se algum idiota vier falar comigo sobre misoginia, homofobia, racismo, baitolismo, eu não vou responder sobre isso. As declarações motivaram repúdio público à época, dentro e fora da comunidade judaica.
A multa anterior havia sido estabelecida pela 26ª Vara Federal do Rio. O dinheiro será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, gerido por um conselho federal para reparar danos coletivos em áreas como meio ambiente e patrimônio histórico, segundo o MPF.
Três recursos ainda serão julgados: um do MPF, contra o valor estabelecido; um da defesa, que alega que Bolsonaro tem imunidade parlamentar, liberdade de expressão e que não teria havido ato ilícito a ser indenizado; um da Fundação Cultural Palmares, que requer maior indenização e honorários para a advocacia pública.
Chega a ser tristemente irônico que as mensagens injuriosas tenham sido lançadas em recinto que congrega grupo dos mais perseguidos na história, frisou o procurador regional André Terrigno no parecer do MPF. É o binômio perseguição/resistência que tem caracterizado os judeus na história, a culminar com o horrendo genocídio nazista do século passado. Talvez o réu nem tenha atentado para o fato de que também os judeus foram animalizados e, sob a ótica nazista, não servissem nem para a reprodução.
A fala do agora pré-candidato do PSL à Presidência da República, líder das pesquisas de intenção de voto para as eleições de outubro, quando o cenário exclui o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (preso pela Lava Jato), deram origem também a uma ação penal proposta então pela Procuradoria-Geral da República ao STF. Isso por causa do foro privilegiado.
No mês passado, o parlamentar foi denunciado por racismo e discriminação contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. Para a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, sua conduta foi severamente reprovável e atinge valores e princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Foi estabelecida multa R$ 400 mil, por danos morais coletivos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados