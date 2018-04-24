MP investiga fraude na compra de helicóptero usado por Cabral

Sérgio Cabral e família chegam a Mangaratiba em um dos helicópteros do governo do estado Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou investigação para apurar uma possível fraude do governo do estado na compra do helicóptero Agusta AW109 Grand New em 2011. Tido como o mais luxuoso da frota estadual e o preferido do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB-RJ), a licitação feita para a aquisição custou aos cofres públicos cerca de R$ 15 milhões e teve apenas a offshore Synergy Aerospace Inc, sediada no Panamá, na disputa.

"Estamos apurando crime licitatório e eventual crime de corrupção ativa da empresa e corrupção passiva de agente público", afirmou o promotor Cláudio Calo Sousa, responsável pelo inquérito.

Segundo o promotor, há suspeitas de que a licitação foi feita sob condições específicas para direcionar a compra do helicóptero para a empresa do Panamá. Com isso, empresas como a Latam, de forte tradição no mercado, acabaram preteridas no processo.

No início do mês, Calo Sousa também denunciou à Justiça o ex-governador Sérgio Cabral por improbidade administrativa devido ao uso injustificado dos helicópteros do estado para viagens até Mangaratiba, onde Cabral tinha casa. A denúncia foi aceita pela 32ª Vara Criminal do Rio.

Ao longo das investigações, os pilotos dos voos contaram ao MP que Cabral fez uso privado do helicóptero depois de deixar o governo, além de outras autoridades públicas terem viajarado de modo irregular nas aeronaves. O caso foi revelado ontem pelo jornal Folha de S. Paulo.

PEDIDO PARA INVESTIGAR PEZÃO

Os pilotos disseram ter levado algumas vezes o ex-secretário da Casa Civil Régis Fichtner do Palácio Laranjeiras para o condomínio Golden Green, na Barra da Tijuca, além de transportar o deputado estadual Paulo Melo para Saquarema ou Rio Bonito. Outro piloto disse ainda ter transportado o ex-presidente Lula, já fora do cargo.

Calo Souza afirmou ainda que encaminhou para a Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o governador Luiz Fernando Pezão por ter permitido o uso irregular da frota. A investigação trata sobre o crime de peculato. Já o procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, avalia a instauração de inquéritos contra Melo e Fichtner.

Embora os pilotos relatem as viagens, as planilhas de controle de uso das aeronaves não mostram o nome de Cabral entre os passageiros após 2014.

Cabral e a primeira-dama Adriana Ancelmo são acusados de peculato pelo MP e teriam feito 2.281 voos privados causando um prejuízo de cerca de R$20 milhões aos cofres públicos. Segundo a denúncia, Cabral dispunha de três das sete aeronaves a seu dispor, transportando livremente parentes, empregados e convidados.