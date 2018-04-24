Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ministério Público

MP investiga fraude na compra de helicóptero usado por Cabral

Concorrência teria sido direcionada para favorecer empresa do Panamá

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 00:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 00:16
Sérgio Cabral e família chegam a Mangaratiba em um dos helicópteros do governo do estado Crédito: Reprodução
O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou investigação para apurar uma possível fraude do governo do estado na compra do helicóptero Agusta AW109 Grand New em 2011. Tido como o mais luxuoso da frota estadual e o preferido do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB-RJ), a licitação feita para a aquisição custou aos cofres públicos cerca de R$ 15 milhões e teve apenas a offshore Synergy Aerospace Inc, sediada no Panamá, na disputa.
"Estamos apurando crime licitatório e eventual crime de corrupção ativa da empresa e corrupção passiva de agente público", afirmou o promotor Cláudio Calo Sousa, responsável pelo inquérito.
Segundo o promotor, há suspeitas de que a licitação foi feita sob condições específicas para direcionar a compra do helicóptero para a empresa do Panamá. Com isso, empresas como a Latam, de forte tradição no mercado, acabaram preteridas no processo.
No início do mês, Calo Sousa também denunciou à Justiça o ex-governador Sérgio Cabral por improbidade administrativa devido ao uso injustificado dos helicópteros do estado para viagens até Mangaratiba, onde Cabral tinha casa. A denúncia foi aceita pela 32ª Vara Criminal do Rio.
Ao longo das investigações, os pilotos dos voos contaram ao MP que Cabral fez uso privado do helicóptero depois de deixar o governo, além de outras autoridades públicas terem viajarado de modo irregular nas aeronaves. O caso foi revelado ontem pelo jornal Folha de S. Paulo.
PEDIDO PARA INVESTIGAR PEZÃO
Os pilotos disseram ter levado algumas vezes o ex-secretário da Casa Civil Régis Fichtner do Palácio Laranjeiras para o condomínio Golden Green, na Barra da Tijuca, além de transportar o deputado estadual Paulo Melo para Saquarema ou Rio Bonito. Outro piloto disse ainda ter transportado o ex-presidente Lula, já fora do cargo.
Calo Souza afirmou ainda que encaminhou para a Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o governador Luiz Fernando Pezão por ter permitido o uso irregular da frota. A investigação trata sobre o crime de peculato. Já o procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, avalia a instauração de inquéritos contra Melo e Fichtner.
Embora os pilotos relatem as viagens, as planilhas de controle de uso das aeronaves não mostram o nome de Cabral entre os passageiros após 2014.
Cabral e a primeira-dama Adriana Ancelmo são acusados de peculato pelo MP e teriam feito 2.281 voos privados causando um prejuízo de cerca de R$20 milhões aos cofres públicos. Segundo a denúncia, Cabral dispunha de três das sete aeronaves a seu dispor, transportando livremente parentes, empregados e convidados.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados