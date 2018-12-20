MP Eleitoral abre representação contra Vidigal por gastos ilícitos

Sérgio Vidigal é presidente estadual do PDT e deputado federal Crédito: Gabriel Lordêllo

contas rejeitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), já apresentou recurso e também documentos, estes considerados insuficientes, quanto ao que foi apontado na representação. A Procuradoria Regional Eleitoral propôs uma representação por captação e gastos ilícitos de recursos em campanha contra o deputado federal reeleito Sérgio Vidigal (PDT) e quer a cassação do diploma dele. O Ministério Público solicitou ainda a quebra de sigilo bancário e fiscal de outras pessoas, físicas e jurídicas, para apurar onde foram parar recursos do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário originalmente destinados à campanha do pedetista. Vidigal, que teve, já apresentou recurso e também documentos, estes considerados insuficientes, quanto ao que foi apontado na representação.

De acordo com o MP, há despesas não comprovadas e contratação de pessoa jurídica  uma gráfica  constituída no ano da eleição, o que despertou suspeitas.

"Consoante se observa da prestação de contas do representado e da tabela acima, ele recebeu um montante de R$ 749.896,70 dos Fundos Partidário e Especial de Financiamento de Campanha. Lado outro, declarou despesas totalizando R$ 855.661,00 com a CORPEL, ou seja, 114,10% dos recursos públicos arrecadados", escreveu a procuradora regional eleitoral Nadja Machado Botelho.

"As contratações aparentam ter sido levadas a efeito apenas formalmente, sem que os serviços contratados tenham sido efetivamente ou integralmente prestados, o que revela a possível ocorrência de gastos ilícitos de recursos em campanha", diz, ainda, na representação, datada do dia 18 de dezembro. Ela destaca que o proprietário da Corpel é filiado a partido político.

"De igual modo, embora tenham sido debitados cheques que somam R$ 75.766,51 das contas bancárias de campanha, o representado não apresentou os respectivos contratos, notas fiscais e recibos de pagamentos, documentos imprescindíveis à comprovação desses gastos eleitorais."

O artigo 30-A da Lei 9.504/97 prevê que "comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado".

COAF

Conselho de Controle de Atividades Financeiras  COAF requisitando que forneça relatório de inteligência financeira sobre as movimentações da empresa e de outras pessoas, mas entre elas não está o deputado. A Procuradoria pede ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), além das quebras de sigilo, a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal de Vidigal sobre o caso. O Ministério Público quer, também, expedição de ofício aorequisitando que forneça relatório de inteligência financeira sobre as movimentações da empresa e de outras pessoas, mas entre elas não está o deputado.

DIPLOMAÇÃO

Vidigal não compareceu, nesta quarta-feira (19), à diplomação dos eleitos, no TRE. Mas nem a rejeição das contas e tampouco a representação da Procuradoria o impedem, automaticamente, de ser diplomado para exercer o próximo mandato. O Tribunal deve agendar uma nova data para quem não pôde estar presente à solenidade.

Por meio da assessoria de imprensa, Vidigal informou que não foi à diplomação porque estava em agenda em Brasília, em sessões do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, e enviou um ofício ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Annibal de Rezende Lima.

O OUTRO LADO