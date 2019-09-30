Movimento de mulheres do ES critica iniciativa lançada por Jaqueline Moraes

Jaqueline Moraes em lançamento do Observatório de Políticas para as Mulheres, em 25 de setembro. Crédito: Leandro Braga/Vice-governadoria

O Núcleo Estadual de Mulheres Negras do Espírito Santo, que reúne militantes e ativistas, lançou uma nota, nesta segunda-feira (30), criticando a maneira como o governo do Estado elaborou o Observatório de Políticas para Mulheres, lançado na semana passada pela vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), no período em que ela comandou o Estado

Para a entidade, não houve "qualquer articulação e participação das mulheres negras e de nossas organizações" para a concepção da proposta. O Observatório pretende criar uma base de dados qualificada para monitoramento de indicadores e diagnósticos voltados aos temas das mulheres, como saúde e empreendedorismo.

Na avaliação do núcleo, o Observatório foi criado de uma maneira "racista e sexista" porque foi constituído "sem a presença de mulheres negras". O movimento das mulheres diz não ser contra a iniciativa governamental, mas reclama da composição.

"Pelo que sabemos, não oficialmente, nenhuma organização do Movimento Negro foi convocada, o que configura um desrespeito com as nossas pautas e lutas. Como construir um instrumento para subsidiar políticas publicas no Espírito Santo sem incorporar a dimensão racial ou mesmo o protagonismo daquelas que vem cotidianamente enfrentando o racismo e o sexismo nesse Estado? O silêncio é uma das armas de perpetuação do racismo. Por isso, a não incorporação dessa questão como um eixo central tem o nosso repúdio", diz trecho da nota.

A coordenação executiva do Observatório será feito pela vice-governadora e pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Participam, também, a secretaria executiva do Instituto Jones dos Santos Neves, a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento e o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest).

"Por isso, questionamos: é de interesse da atual gestão do Estado romper com o racismo institucional? Porque somente mulheres brancas estão à frente do Observatório? Será que não existem mulheres negras capacitadas academicamente e com representatividade política para participar ativamente da organização e direção do Observatório de mulheres? Será que essas mulheres brancas estão capacitadas para dar conta da agenda e das especificidades da forma como o machismo e o racismo impactam nas nossas vidas?", diz a nota.

O movimento comemora o fato de Jaqueline, uma negra, ser a primeira mulher a comandar o Espírito Santo. Mas diz que a presença del em um dos mais cargos do Poder Executivo estadual não pode servir para anular o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para as mulheres negras.