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Projeto da vice-governadora

Movimento de mulheres do ES critica iniciativa lançada por Jaqueline Moraes

Núcleo Estadual de Mulheres Negras emitiu nota sobre a constituição do Observatório de Políticas para Mulheres, lançado pela  vice. Para a entidade, faltam negras no grupo
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

30 set 2019 às 19:35

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 19:35

Jaqueline Moraes em lançamento do Observatório de Políticas para as Mulheres, em 25 de setembro. Crédito: Leandro Braga/Vice-governadoria
O Núcleo Estadual de Mulheres Negras do Espírito Santo, que reúne militantes e ativistas, lançou uma nota, nesta segunda-feira (30), criticando a maneira como o governo do Estado elaborou o Observatório de Políticas para Mulheres, lançado na semana passada pela vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), no período em que ela comandou o Estado.
Para a entidade, não houve "qualquer articulação e participação das mulheres negras e de nossas organizações" para a concepção da proposta. O Observatório pretende criar uma base de dados qualificada para monitoramento de indicadores e diagnósticos voltados aos temas das mulheres, como saúde e empreendedorismo.
Na avaliação do núcleo, o Observatório foi criado de uma maneira "racista e sexista" porque foi constituído "sem a presença de mulheres negras". O movimento das mulheres diz não ser contra a iniciativa governamental, mas reclama da composição. 

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"Pelo que sabemos, não oficialmente, nenhuma organização do Movimento Negro foi convocada, o que configura um desrespeito com as nossas pautas e lutas. Como construir um instrumento para subsidiar políticas publicas no Espírito Santo sem incorporar a dimensão racial ou mesmo o protagonismo daquelas que vem cotidianamente enfrentando o racismo e o sexismo nesse Estado? O silêncio é uma das armas de perpetuação do racismo. Por isso, a não incorporação dessa questão como um eixo central tem o nosso repúdio", diz trecho da nota.
A coordenação executiva do Observatório será feito pela vice-governadora e pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Participam, também, a secretaria executiva do Instituto Jones dos Santos Neves, a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento e o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest).
"Por isso, questionamos: é de interesse da atual gestão do Estado romper com o racismo institucional? Porque somente mulheres brancas estão à frente do Observatório? Será que não existem mulheres negras capacitadas academicamente e com representatividade política para participar ativamente da organização e direção do Observatório de mulheres? Será que essas mulheres brancas estão capacitadas para dar conta da agenda e das especificidades da forma como o machismo e o racismo impactam nas nossas vidas?", diz a nota.
O movimento comemora o fato de Jaqueline, uma negra, ser a primeira mulher a comandar o Espírito Santo. Mas diz que a presença del em um dos mais cargos do Poder Executivo estadual não pode servir para anular o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para as mulheres negras.
"O fato de ter uma vice-governadora negra não quer dizer que o Estado não tem obrigação de fazer política pública. A política pública não é só colocar a mulher como vice", pontuou Drica Monteiro, do coletivo Amara e membro do Núcleo Estadual de Mulheres Negras do Espírito Santo. 

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