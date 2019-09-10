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Polêmica no governo

Mourão rebate fala de Carlos Bolsonaro: "Democracia é fundamental"

Presidente em exercício disse que declarações do filho de Bolsonaro são "problema dele", mas que é "lógico" que é possível fazer mudanças no país através dos meios democráticos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 15:16

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 15:16

Mourão discursando em evento em Vitória: contraponto à Carlos Bolsonaro Crédito: Ricardo Medeiros
O presidente em exercício, Hamilton Mourão (PRTB), afirmou que as declarações polêmicas do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) são "problema dele". Em contraponto ao filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), Mourão defendeu que a democracia é "fundamental" e que é "lógico" que é possível fazer mudanças no país por meio do diálogo com o Congresso.
"Lógico, senão a gente não tinha sido eleito", disse Mourão ao ser questionado se é possível fazer as mudanças que o governo quer por vias democráticas. "Temos que negociar com a rapaziada do outro lado da Praça (dos Três Poderes). É assim que funciona. Com clareza, determinação e muita paciência", afirmou.
> Doria critica declaração de Carlos Bolsonaro, e Ciro cobra do presidente
Ontem, nas redes sociais, Carlos disse que por meios democráticos não haverá as mudanças rápidas desejadas no país. Perguntando diretamente sobre a fala do vereador, Mourão respondeu: "Carlos Bolsonaro, vocês perguntam para ele". "Isso é problema dele, pergunte a ele", reagiu sobre o fato de Carlos ter dado entendimento contrário.
Mourão foi questionado sobre o assunto na entrada do Palácio do Planalto, onde continua despachando do gabinete da vice-presidência na ausência de Bolsonaro. Ele deve permanecer interinamente no cargo até quinta-feira, 12.
> Carlos Bolsonaro justifica declaração polêmica sobre democracia
"(A democracia é) Fundamental, são pilares da civilização ocidental. Vou repetir para você: pacto de gerações, democracia, capitalismo e sociedade civil forte. Sem isso, a civilização ocidental não existe", declarou o vice aos jornalistas.

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