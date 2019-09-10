Mourão rebate fala de Carlos Bolsonaro: "Democracia é fundamental"

O presidente em exercício,, afirmou que assão "problema dele". Em contraponto ao filho do presidente, Mourão defendeu que a democracia é "fundamental" e que é "lógico" que é possível fazer mudanças no país por meio do diálogo com o

"Lógico, senão a gente não tinha sido eleito", disse Mourão ao ser questionado se é possível fazer as mudanças que o governo quer por vias democráticas. "Temos que negociar com a rapaziada do outro lado da Praça (dos Três Poderes). É assim que funciona. Com clareza, determinação e muita paciência", afirmou.