Mourão elogia trabalho de Onyx sobre eleição de Alcolumbre

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira (4), que a vitória de Davi Alcolumbre (DEM-AP) para o comando do Senado foi fruto do esforço do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
"Acho que foi um excelente trabalho do ministro Onyx, muito bem feito, ele está de parabéns", disse Mourão ao chegar ao Palácio do Planalto.
Questionado sobre os resultados das eleições nas duas Casas, na última semana, Mourão avaliou que "foram muito bons" e que agora é preciso esperar o começo dos trabalhos. Na Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) se reelegeu.
Sobre a sessão de votação do Senado, que foi tumultuada e teve que ser refeita, o vice-presidente afirmou que foi "confuso".
No sábado, o senador José Maranhão (MDB-PB), que conduziu os trabalhos da Mesa Diretora do Senado no sábado, tambpem atribuiu à atuação do governo junto aos senadores a vitória de Alcolumbre.
"Acho que há duas semanas a candidatura de Renan Calheiros (MDB-AL) estava muito mais forte. Mas quando o governo resolveu entrar diretamente contra, modificou. O governo concentrou todo um esforço em favor de Davi", disse.