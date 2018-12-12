Mourão defende reforma tributária para distribuir melhor as receitas

Mourão defende reforma tributária Crédito: Tiago Queiroz

O vice-presidente eleito, Hamilton Mourão , disse nesta quarta-feira (12) que é preciso reformar o sistema tributário para melhor distribuir as receitas entre os entes federados, com redução do peso do governo federal nessa divisão. Ao participar do Fórum de Governadores, ele disse que a União precisa repassar os recursos aos estados para atendimento às demandas da população.

Somos da mais firme opinião de que temos de diminuir de forma radical o peso que o governo central tem sobre os demais entes da federação, temos de liberar os recursos de forma mais rápida possível e redistribuir esses recursos de modo que os estados e o Distrito Federal tenham vida própria e consigam se organizar da melhor forma possível, disse Mourão.

O vice-presidente eleito disse que tem conversado sobre a questão tributária com o presidente eleito, Jair Bolsonaro , e o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes . Sabemos que temos de passar por um severo ajuste fiscal no âmbito do governo central e, a partir daí, traçarmos as políticas que vão beneficiar a todos de forma contundente, destacou.

DIÁLOGO

Segundo Mourão, o governo Bolsonaro estará com as portas abertas aos governadores para ajudá-los na busca de soluções para os problemas dos estados. Não queremos ser entraves para isso. Estamos abertos a toda e qualquer negociação que tiver de ser feita, disse.

Para Mourão, os problemas dos governantes são comuns e estão ligados às dificuldades do Estado brasileiro de cumprir sua missão. Em um momento que as demandas sociais são intensas, e todos [estados] vivem uma crise fiscal com as dificuldades inerentes a ela, teremos de buscar soluções em conjunto para atingir nossos objetivos, que são garantir o bem-estar da população, disse.