Mourão: acordo entre Bolsonaro e Temer pode levar à venda da Embraer

Acordo entre Bolsonaro e Temer pode autorizar venda da Embraer, diz Mourão Crédito: Tiago Queiroz

De acordo com a parceria anunciada, a Boeing deterá 80% de participação na joint venture, que vai combinar ativos na área de aviação comercial, pelo valor de US$ 4,2 bilhões. Houve acordo ainda de uma segunda joint venture para promover e desenvolver novos mercados para o avião multimissão KC-390. De acordo com a parceria proposta, a Embraer deterá 51% de participação na joint venture e a Boeing, os 49% restantes.

O negócio pode ser decidido de comum acordo se o presidente Michel Temer procurar o presidente Jair Bolsonaro, os dois conversarem e concordarem. Aí, já podem fechar isso, disse Mourão na tarde desta segunda-feira (17). O acordo entre as duas companhias já está no Palácio do Planalto para avaliação do governo brasileiro.