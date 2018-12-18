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Aviação

Mourão: acordo entre Bolsonaro e Temer pode levar à venda da Embraer

Segundo o vice-presidente eleito, aval do governo à negociação do avião KC-390 e da parte comercial da fabricante brasileira com a Boeing poderá sair rapidamente

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 21:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 21:55
Acordo entre Bolsonaro e Temer pode autorizar venda da Embraer, diz Mourão Crédito: Tiago Queiroz
O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, disse ao Estado que, se o presidente Michel Temer procurar Jair Bolsonaro para conversar sobre o negócio entre Boeing e Embraer, o aval do governo brasileiro à operação poderá sair rapidamente. Mourão defendeu a união das companhias e disse que é fundamental à fabricante brasileira ter um peso pesado ao lado dela.
De acordo com a parceria anunciada, a Boeing deterá 80% de participação na joint venture, que vai combinar ativos na área de aviação comercial, pelo valor de US$ 4,2 bilhões. Houve acordo ainda de uma segunda joint venture para promover e desenvolver novos mercados para o avião multimissão KC-390. De acordo com a parceria proposta, a Embraer deterá 51% de participação na joint venture e a Boeing, os 49% restantes.
O negócio pode ser decidido de comum acordo se o presidente Michel Temer procurar o presidente Jair Bolsonaro, os dois conversarem e concordarem. Aí, já podem fechar isso, disse Mourão na tarde desta segunda-feira (17). O acordo entre as duas companhias já está no Palácio do Planalto para avaliação do governo brasileiro.
Questionado sobre o negócio, o vice-presidente eleito disse ser favorável. Sou a favor da sanção. (O negócio) É fundamental para a Embraer diante da concorrência a que ela está exposta internacionalmente, disse, ao lembrar que a principal concorrente da brasileira no mercado de aviões de médio porte, a canadense Bombardier, já está aliada à grande competidora da Boeing, a europeia Airbus. É importante que a Embraer tenha um peso pesado ao lado dela.

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