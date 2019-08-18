Morre Júlio Bueno, ex-secretário de Desenvolvimento de Paulo Hartung no ES

Júlio Bueno Crédito: Divulgação

Morreu na manhã deste domingo (18) em casa, no Rio de Janeiro, o ex-secretário de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo no primeiro mandato do ex-governador Paulo Hartung, Júlio Bueno.

Ele foi vítima de um infarto fulminante, segundo informações do site G1.

Julio Bueno também já foi presidente da BR Distribuidora e ex-secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.

FLUMINENSE

Em 2010, Julio Bueno concorreu à presidência do Fluminense. Perdeu a eleição para Peter Siemsen. Nos anos 90, chegou a ocupar o cargo de vice-presidente de marketing do clube. Seu filho, Diogo, foi vice de finanças do Flu no início da gestão de Pedro Abad e faz parte da política do clube.