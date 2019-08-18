Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rio de Janeiro

Morre Júlio Bueno, ex-secretário de Desenvolvimento de Paulo Hartung no ES

Ele foi vítima de um infarto fulminante

Publicado em 18 de Agosto de 2019 às 10:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2019 às 10:30
Júlio Bueno Crédito: Divulgação
Morreu na manhã deste domingo (18) em casa, no Rio de Janeiro, o ex-secretário de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo no primeiro mandato do ex-governador Paulo Hartung, Júlio Bueno. 
Ele foi vítima de um infarto fulminante, segundo informações do site G1. 
Julio Bueno também já foi presidente da BR Distribuidora e ex-secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.
FLUMINENSE 
Em 2010, Julio Bueno concorreu à presidência do Fluminense. Perdeu a eleição para Peter Siemsen. Nos anos 90, chegou a ocupar o cargo de vice-presidente de marketing do clube. Seu filho, Diogo, foi vice de finanças do Flu no início da gestão de Pedro Abad e faz parte da política do clube.
Mais informações em instantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados