Morre ativista paquistanesa que lutou contra execuções no ES

Asma Jahangir Crédito: Pakistan Today

Mundialmente respeitada por quase meio século de luta em defesa dos direitos humanos e da democracia, a advogada e ativista paquistanesa Asma Jahangir não resistiu a um ataque cardíaco e morreu no último domingo (11), aos 66 anos, na cidade de Lahore, no Paquistão. Ela deixou a marca de seu ativismo também no Espírito Santo, durante um dos momentos mais importantes do combate ao crime organizado e a grupos de extermínio no Estado, em 2003.

Nascida em 1952, Jahangir notabilizou-se pela defesa de minorias como os cristãos no Paquistão, país tradicionalmente resistente aos que questionam o governo e as Forças Armadas. Foi presa em 1983 e 2007, apontada pela revista Time como uma das cem mulheres mais influentes do mundo e chegou a atuar como relatora especial de execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias da Organização das Nações Unidas (ONU).

Foi nessa condição que, em outubro de 2003, a advogada esteve no Espírito Santo, uma das sete unidades da federação visitadas por ela para apurar violações de direitos humanos no país, com objetivo de produzir um relatório sobre o tema para a ONU. No dia 1º daquele mês, em solenidade na sede da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), recebeu, das mãos do então presidente da entidade, Agesandro da Costa Pereira, o relatório de execuções sumárias cometidas no Espírito Santo.

Asma Jahangir, relatora de execuções sumária das Organização das Nações Unidas (ONU) conversa com Agessandro da Costa Pereira, durante reunião realizada no auditório da OAB Crédito: Marcos Fernandez | Cedoc | GZ

Na ocasião, a Rede Gazeta também entregou e exibiu para ela um vídeo, editado pela empresa, com o resumo da história das execuções praticadas no Estado. Também participaram da audiência representantes do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, do Fórum Reage Espírito Santo, da Pastoral Carcerária e das mães e esposas de vítimas de execuções sumárias, em sua maioria atribuídas a policiais militares. Os crimes eram praticados principalmente contra internos do sistema prisional e adolescentes em unidades de internação socioeducativa  na maior parte, jovens, negros e pobres.

Jahangir emocionou-se ao ser apresentada às parentes das vítimas. "Vamos trabalhar para que não haja perdas de outros filhos no Brasil", disse, então. O mundo agora perde sua voz. Ela deixa marido, um filho e duas filhas.

COM PAULO HARTUNG

Na manhã de 1º de outubro de 2003, Asma Jahangir foi recebida no Palácio Anchieta pelo governador Paulo Hartung, então no primeiro ano do primeiro governo. Antes, ela encontrou-se com a chefe de Polícia Civil, delegada Selma Cristina Couto. Na reunião, a representante da ONU tomou conhecimento do funcionamento do grupo de extermínio Scuderie Le Cocq. Jahangir perguntou sobre o combate à impunidade nos crimes de tortura, execução sumária e lesões corporais praticados por policiais. Ela quis saber, ainda, o grau de eficiência das medidas usadas para reprimir esses tipos de crimes.

QUARTEL

Em seguida, Jahangir visitou o Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, onde foi recebida pelo comandante-geral, coronel Luís Carlos Giuberti. Durante a visita, o comandante entregou à representante da ONU relatórios sobre sindicâncias, processos administrativos e inquéritos instaurados pela Corregedoria da Polícia Militar.

PLANALTO SERRANO

Na tarde do mesmo dia, Asma Jahangir visitou o bairro Planalto Serrano, no município da Serra. O local foi escolhido porque registrou o maior número de execuções sumárias no Espírito Santo durante os anos de 2000 e 2001. A advogada paquistanesa percorreu a comunidade num ônibus escoltado pela Polícia Federal e pelo Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

No dia seguinte (2), Asma Jahangir participou de uma audiência pública, no plenário da Assembleia Legislativa, com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia, então presidida por Cláudio Vereza (PT), e com a Subcomissão Permanente do Sistema Penitenciário, Tortura, Grupos de Extermínio e Trabalho Forçado da Câmara dos Deputados.

SECRETÁRIOS

Asma Jahandir também visitou a sede da Corregedoria da Polícia Civil e teve um encontro com os então secretários estaduais de Segurança Pública, Rodney Miranda, e de Justiça, Luiz Ferraz Moulin. Em pauta, a busca de soluções para a violência no Espírito Santo e para a situação dos presídios capixabas.

"SÓ POBRE É PRESO"

Luiz Ferraz Moulin pediu à relatora que ela ressaltasse em seu relatório a questão social. O secretário disse a ela que no Brasil, especialmente no Espírito Santo, somente as pessoas pobres, que se envolvem com o tráfico de drogas, é que acabam na prisão. Nunca vi um grande traficante preso aqui no Estado, disse o secretário de Justiça.

INVESTIGAÇÕES

Asma Jahangir reuniu-se também com representantes do Ministério Público Estadual (MPES). Conversou com o então subprocurador José Marçal de Ataíde Assis e com os promotores Gustavo Senna e Fernando Zardini (hoje desembargador). A eles, pediu informações sobre quais procedimentos eram adotados pelo MPES nos casos de inquéritos policiais que investigam assassinatos cometidos por policiais.

"JUSTIÇA LENTA"

A relatora da ONU ainda questionou os promotores sobre a lentidão dos processos. O que ouço em todo o Brasil é que os processos não tramitam normalmente como deveriam. O Ministério Público não deixa de ser uma corregedoria. É a ouvidoria da população, e a população não está tendo essa percepção, disse Jahangir.

"JUSTIÇA LENTA... E SURDA"

A paquistanesa reuniu-se, ainda, com o então presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), Alemer Ferraz Moulin. Ela deixou o Espírito Santo, com destino ao Rio de Janeiro, afirmando ter ouvido da maioria das pessoas com as quais conversou em sua passagem pelo Estado que a Justiça é surda e lenta. Ouvi que as coisas andam mais rápido quando a vítima é filha de uma pessoa rica. Nestes casos, as apurações dos crimes são mais rápidas. Quando o Estado quer, ele dá uma resposta. O que explica essa letargia na América?, questionou a representante da ONU.

"LENTA, SIM. SURDA, NÃO"