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Intimação

Moro intima PF a explicar uso de algemas em pés e mãos de Cabral

Juiz orientou que polícia observe norma que restringe algemas em 'casos de maior necessidade'Leia mais: https://oglobo.globo.com/brasil/moro-intima-pf-explicar-uso-de-algemas-em-pes-maos-de-cabral-22315295#ixzz54w8K4GpE stest
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 18:47

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 18:47

Cabral é levado a IML de Curitiba com algemas nas mãos e nos pés Crédito: Rodrigo Felix Leal
O Juiz Sergio Moro intimou a Polícia Federal, nesta segunda-feira (22), a esclarecer os motivos de ter utilizado algemas nos pés e nas mãos do ex-governador Sérgio Cabral, durante a transferência do Rio para o Complexo Médico Penal do Paraná, onde ficam os presos da Lava-Jato. Moro recomendou que a escolta seja orientada a observar a Súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal (STF). O texto determina que as algemas sejam usadas em casos de risco de fuga e de perigo à integridade do preso ou de terceiros.
"Recomenda-se ainda que a escolta seja novamente orientada, o que provavelmente já ocorreu por iniciativa própria da autoridade policial, evitando-se o uso conjunto de algemas em pés e mãos salvo casos de maior necessidade", disse o magistrado.
Também nesta segunda-feira, a 7ª Vara Federal Criminal do Rio, cujo responsável é o juiz Marcelo Bretas, enviou ofício à Polícia Federal (PF) e ao Ministério Público Federal (MPF) para apurar se houve eventual excesso ou irregularidades no uso de algemas em Cabral.
A transferência foi determinada na última quinta-feira (18), a pedido do Ministério Público Federal, depois que foram constatadas regalias a Cabral dentro do sistema prisional do Rio.
"Cabe à escolta policial avaliar os riscos e decidir sobre os melhores procedimentos de segurança para a condução de presos. Não raramente rege a decisão o princípio da precaução, com o que, compreensivelmente, prefere-se exagerar nas cautelas do que incorrer em riscos desnecessários", escreveu Moro, acrescentando que a Justiça deve evitar interferências excessivas na decisão, que cabe aos agentes da escolta.

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