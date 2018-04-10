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Prisão em 2ª instância

Moro elogia Rosa Weber: 'Não se muda jurisprudência ao sabor do acaso'

Juiz federal diz que a presunção de inocência não pode ser interpretada como garantia de impunidade a criminosos

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 15:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 15:54
O juiz Sergio Moro afirmou que foi "muito eloquente" o voto da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, durante julgamento do habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante painel no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, Moro afirmou que o voto da ministra seguiu o raciocínio de que se consolidou a jurisprudência sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A jurisprudência, disse, "não se muda ao sabor do acaso".
O juiz federal Sergio Moro Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
"A ministra apelou para valores extremamente importantes para a ética da magistratura", disse Moro. O juiz ainda elogiou o comportamento de Rosa Weber, conhecida por não dar declarações à imprensa. Na avaliação dele, a ministra está correta. "Todos os demais estão errados, inclusive eu, que estou aqui", afirmou.
Moro afirmou que o princípio de presunção da inocência não pode ser interpretado como garantia de impunidade aos criminosos. Para ele, corrupção e impunidade "caminham juntos". Além da ministra Rosa Weber, o juiz mencionou o voto do ministro Barroso e considerou igualmente "eloquente" a posição do magistrado.
O juiz ainda afirmou que casos judiciais concretos são importantes para enviar uma mensagem de atenção às pessoas, de que "você pode ser o próximo". Para ele, o momento é de "erguer os sarrafos" para as próximas gerações.
Moro falou ainda sobre a participação do setor privado na corrupção, afirmando que as empresas têm um papel no enfrentamento dos casos de corrupção e que nos casos já julgados até aqui mostrou-se que havia simbiose entre setor público e privado.

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