Moro diz que rever prisão após segunda instância seria 'passo atrás'

Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Segundo o juiz Sergio Moro, uma eventual mudança no entendimento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a prisão após condenação em segunda instância seria um retrocesso porque favoreceria a impunidade Caso o STF mude de posição e permita que réus recorram em liberdade até julgados todos os recursos, o juiz sugeriu que a população cobre durante as eleições que candidatos defendam uma mudança constitucional para garantir o posicionamento atual da Corte.

 Uma revisão desse precedente, que foi um marco do processo de enfrentamento da corrupção, teria um efeito muito ruim e passaria uma mensagem errada. Passaria uma mensagem de que não cabe mais avançar, de que vamos dar um passo atrás  disse em entrevista ao programa "Roda Viva", da TV Cultura.

Segundo Moro, caso o Supremo Tribunal Federal mude de posição, há outras alternativas para que o cumprimento da pena comece a ser cumprido após duas instâncias. Segundo ele, a Constituição poderia ser emendada para permitir a execução da sentença. após a primeira apelação.

 Vamos ter uma campanha eleitoral presidencial, pode-se cobrar qual é a posição dos candidatos em relação a essa impunidade e quais propostas eles terão. Pode-se, por exemplo, se restabelecer (a execução provisória da pena) por meio de uma emenda constitucional  afirmou o juiz.

Para defender a manutenção da compreensão vigente, o juiz lembrou que o precedente que seria revertido no STF foi proposto pelo ministro Teori Zavascki, relator do processo que permitiu o cumprimento da pena após a análise do mérito do processo em duas instâncias., morto em um acidente de avião no ano passado.

Ao analisar a composição do Supremo, Moro também citou a ministra Rosa Weber, que deve ser o voto decisivo a favor ou contra a execução provisória da pena. Na primeira votação, Rosa foi voto vencido e defendeu que a prisão só poderia ser cumprida após a análise de todos os recursos. Ao falar da ministra, Moro lembrou que trabalhou como juiz auxiliar no seu gabinete durante o julgamento do Mensalão.

DESGASTE ENTRE PROCURADORES E PF

Durante a entrevista, Sergio Moro também admitiu que a relação entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal já foi melhor na Lava-Jato. Questionado sobre a fidelidade de obras que retratam a Lava-Jato no cinema e na televisão, como o desgaste entre procuradores e delegados, o juiz afirmou que, de fato, há disputas entre as duas instituições.

 Essa interação poderia ser melhor. Na Operação Lava-Jato, já teve seus momentos melhores em que funcionou e foi muito importante para a evolução das investigações  disse.

O juiz afirmou que é natural que existam conflitos entre as duas instituições, tanto corporativos como pessoais. Contudo, afirmou que produções como o filme "Polícia Federal" e a série recém-lançada "O mecanismo" muitas vezes "exageram no drama" e tomam algumas liberdades criativas.

O principal foco do desgaste entre PF e Ministério Públio é a discussão sobre a participação ou não das duas insituições na negociação de acordos de delação premiada. Inicialmente, delegados e procuradores participavam das tratativas, mas a posição foi alterada a partir do acordo feito com a Odebrecht, firmado com liderança dos procuradores da força-tarefa, o que gerou insatisfação entre policiais federais.

"EXISTEM BONS CANDIDATOS", DIZ MORO

Durante a entrevista, o juiz não citou o nome de nenhum dos pré-candidatos à Presidência da República nas eleições de outrubro deste ano. Contudo, Sergio Moro afirmou que acredita que a população terá bons candidatos à disposição no pleito. O juiz afirmou que a população não pode ir às urnas acreditando que todos os políticos são ruins.

 Não podemos entras nas eleições cabisbaixos e achando que não temos condições de eleger bons candidatos. As pessoas terão que fazer suas escolhas, mas acho que existem bons candidatos  disse.

Moro afirmou que vê algumas boas escolhas, outras ruins e outras que merecem "um juízo maior de censura". O juiz, no entanto, não disse a quem se referia.

 Acho que tem bons candidatos, bons políticos. Não se pode generalizar. Existem bons políticos, existem políticos não tão bons e políticos que talves mereçam um juízo maior de censura  disse.

O juiz instou a população a cobrar dos candidatos que não apenas se coloquem contra a corrupção mas também sobre como farão isso. Para o juiz, nenhum dos candidatos pode ser visto como "salvador da pátria" ou como dom Sebastião (antigo rei de Portugal, morto em conflito, mas cujo retorno era aguardado pelos lusitanos).

 É importante que as pesosas indaguem seus candidatos sobre o que pretendem fazer, não só pela saúde, educação, mas no combate à corrupção. Não adianta falar que é contra corrupção, mas saber o que o candidato tem como proposta.

FALTA DE REAJUSTE SALARIAL LEVOU A AUXÍLIO-MORADIA

O juiz Sergio Moro voltou a afirmar que o recebimento de auxílio-moradia de R$ 4 mil por juízes é justificável em razão da falta de reajuste salarial aos magistrados há três anos. E também defendeu que é necessário que magistrados tenham bons salários.

Moro admitiu que a discussão sobre os salários de juízes é sempre um tema antipático, porque os magistrados já recebem um grande salário. Todavia, para Moro, o salário é justificável para atrair as melhores pessoas para a carreira.

 Ter vencimentos não compatíveis com o que se paga no mercado é ter uma magistratura de baixa qualidade  argumentou.

O juiz disse que não que se sentia autorizado a falar por outros juízes, mas sob seu ponto de vista pessoal afirmou que a discussão sobre o benefício deveria abordar a falta de aumento salarial aos juizes.