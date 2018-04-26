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Avaliação

Moro diz que processo do sítio de Atibaia deve ficar em Curitiba

Juiz da Lava Jato avalia que existe 'uma precipitação das partes, pois verificando o processo no Supremo Tribunal Federal o acórdão sequer foi publicado'

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 17:25
O juiz federal Sergio Moro teve seu controle sobre braços da operação Lava jato reduzido Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O juiz federal Sérgio Moro afirma que a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de retirar as delações da Odebrecht no processo do sítio de Atibaia, contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva  preso e condenado  não traz ordem expressa para que os autos sejam enviados para São Paulo. Em despacho desta quinta-feira, 26, o magistrado determinou o prosseguimento da ação na 13.ª Vara Federa, em Curitiba.
VEJA DOCUMENTO
Oportuno lembrar que a presente investigação penal iniciou-se muito antes da disponibilização a este Juízo dos termos de depoimentos dos executivos da Odebrecht em acordos de colaboração, que ela tem por base outras provas além dos referidos depoimentos, apenas posteriormente incorporados, e envolve também outros fatos, como as reformas no mesmo Sítio supostamente custeadas pelo Grupo OAS e por José Carlos Costa Marques Bumlai.
Segundo Moro, não tendo a exceção de incompetência efeito suspensivo, conforme art. 111 do Código de Processo Penal, o feito deve prosseguir, sem prejuízo do aproveitamento dos atos instrutórios caso ocorra posterior declinação.
O magistrado se refere à decisão da 2.ª Turma do Supremo, tomada na terça-feira, 24, quando os ministros, por 3 votos a 2, mandaram excluir do processo as delações da Odebrecht
Entendo que há aqui com todo o respeito uma precipitação das partes, pois, verificando o trâmite do processo no Egrégio Supremo Tribunal Federal, o respeitável acórdão sequer foi publicado, sendo necessária a medida para avaliar a extensão do julgado do colegiado.
Moro registra que pelas informações disponíveis, porém, acerca do respeitável voto do eminente Relator Ministro Dias Toffoli, redator para o acórdão, não há uma referência direta nele à presente ação penal ou alguma determinação expressa de declinação de competência desta ação penal.
Aliás, o eminente Ministro foi enfático em seu respeitável voto ao consignar que a decisão tinha caráter provisório e tinha presente apenas os elementos então disponíveis naqueles autos.
AUTOMÁTICO
No despacho, Moro afirma que análise de competência da 13.ª Vara Federal para julgar o caso do sítio não é algo automático e precisa ser feito fora da ação penal em fase de instrução. Lula ainda será ouvido como réu nesse caso, bem como Marcelo Odebrecht, que também figura como réu.
O local próprio para discutir competência na ação penal é a exceção de incompetência e não o corpo da própria ação penal.
O juiz destaca que dos 13 réus do processo, apenas a defesa de Lula até aqui reclamou sobre sua competência para julgar o caso.
Um processo que analisa se Moro tem competência para julgar, está aberto, pendente de julgamento pelo magistrado da Lava Jato. Aqui assiste razão à Defesa ao reclamar da falta de julgamento da exceção.
Segundo ele, o fato de o processo que analisa sua competência é produto do acúmulo de processos perante este Juízo e da própria sucessão de requerimentos probatórios das Defesas na presente ação penal.
Moro determina ainda que seja reaberto nessa processo de exceção de suspeição contra ele à luz da referida decisão da maioria da Colenda Segunda Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, o prazo para manifestação das partes. E, após, decidir acerca dos possíveis reflexos na competência para a presente ação penal.
Segundo o juiz, assim, as partes poderão formular todos os argumentos possíveis e a questão poderá ser examinada considerando a decisão e todos os elementos probatórios constantes na presente ação penal.
A reabertura do prazo, no entanto, precisa aguardar por todo evidente, a publicação do acórdão para melhor análise do julgado.

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