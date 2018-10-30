Moro diz que convite de Bolsonaro passará por discussão e reflexão

Sérgio Moro, juiz federal Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Um dia depois do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) ter dito que pretende convidar o juiz Sergio Moro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) ou para o Ministério da Justiça, o magistrado declarou que, se chamado, refletirá sobre o assunto. Moro disse que se o convite for feito "será objeto de ponderada discussão e reflexão".

"Sobre a menção pública pelo Sr. Presidente eleito ao meu nome para compor o Supremo Tribunal Federal quando houver vaga ou para ser indicado para Ministro da Justiça em sua gestão, apenas tenho a dizer publicamente que fico honrado com a lembrança. Caso efetivado oportunamente o convite, sera objeto de ponderada discussão e reflexão", diz o juiz, em nota.

Em entrevistas que concedeu nesta segunda-feira (30) às emissoras de TV, Bolsonaro repetiu que pretendia fazer o convite.

"Pretendo (contar com) o Moro não só pro Supremo, como para ministro da Justiça. Se houver interesse da parte dele, será uma pessoa de extrema importância no nosso governo", disse Bolsonaro

A interlocutores, o juiz Sergio Moro não descarta a possibilidade de aceitar um convite do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para o Ministério da Justiça. Diz, inclusive, que aceitaria de bom grado a indicação para Supremo Tribunal Federal.

A escolha do Ministério da Justiça, porém, o levaria a Brasília antes, já que a primeira vaga na Suprema Corte será aberta apenas em 2020, quando o ministro Celso de Mello completa 75 anos. Moro afirma que a vantagem de integrar a equipe de Bolsonaro seria afastar o temor de alguns setores da sociedade que seja quebrada alguma regra do Estado de direito.