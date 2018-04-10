Moro distribui execução penal de Lula na Justiça

A ficha informa ainda que Lula não é foragido e que houve a prisão. A partir de agora, a pena de Lula é acompanhada pela 12ª Vara de Execução Penal de Curitiba e a ficha tem número Nº 700004553820. A juíza substituta é Carolina Lebbos. Moro integra a 13ª Vara, em Curitiba.