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"Ficha individual"

Moro distribui execução penal de Lula na Justiça

Processo faz parte do protocolo e será acompanhado agora pela 12ª Vara Federal

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 09:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 09:55
Ex-presidente Lula chegando à sede da superintendência da Polícia Federal em Curitiba Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O juiz Sergio Moro distribuiu nesta segunda-feira a execução penal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na chamada "ficha individual", constam dados desde a denúncia, em 20 de setembro de 2016, até a sentença, em julho de 2017. No lugar da profissão está escrito "ex-presidente". O documento faz parte do protocolo no processo de execução penal.
A ficha informa ainda que Lula não é foragido e que houve a prisão. A partir de agora, a pena de Lula é acompanhada pela 12ª Vara de Execução Penal de Curitiba e a ficha tem número Nº 700004553820. A juíza substituta é Carolina Lebbos. Moro integra a 13ª Vara, em Curitiba.
É na Vara de Execução Penal que serão tratados detalhes do cumprimento da pena, inclusive eventuais pedidos de transferência de presídio feitos pela defesa. A progressão de pena é condicionada ao ressarcimento de R$ 16 milhões aos cofres da Petrobras, a título de reparação de dano.

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