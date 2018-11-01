Moro chega ao Rio de Janeiro para encontro com Bolsonaro

Juiz Sergio Moro chega ao Rio para se encontrar com presidente eleito Crédito: Reprodução

Sergio Moro desembarcou na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, para o encontro com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). O magistrado receberá o convite formal para comandar o "superministério" da Justiça, que deverá englobar a Segurança Pública, a Controladoria-Geral da União e e órgãos de controle e transparência da gestão. O juiz federaldesembarcou na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, para o encontro com o presidente eleito(PSL). O magistrado receberá o convite formal para comandar o "superministério" da Justiça, que deverá englobar a Segurança Pública, a Controladoria-Geral da União e e órgãos de controle e transparência da gestão.

O avião que trouxe o juiz da Lava-Jato pousou às 7h25. Moro saiu sem falar com a imprensa e seguiu em um carro da Polícia Federal direto para a casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

O general Hamilton Mourão, vice-presidente eleito, também estará na reunião. A aproximação de Bolsonaro com o juiz foi feita pelo economista Paulo Guedes, ainda durante a campanha eleitoral. O encontro com Guedes teria ocorrido antes da votação em segundo turno.

"Tô indo lá para conversar, não tem nada decidido. Ainda vai haver a conversa", afirmou o magistrado ao portal G1.

Ministério Público Federal. Caso aceite o convite para ser ministro, Moro ficará encarregado da Polícia Federal, que conduziu as investigações anticorrupção com o

Como GLOBO revelou durante a semana, Sergio Moro disse ter ficado honrado, e que convite passaria por discussão e reflexão.