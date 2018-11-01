Moro chega ao Rio de Janeiro para encontro com Bolsonaro

O juiz federal Sergio Moro desembarcou na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, para o encontro com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). O magistrado receberá o convite formal para comandar o "superministério" da Justiça, que deverá englobar a Segurança Pública, a Controladoria-Geral da União e e órgãos de controle e transparência da gestão.
O avião que trouxe o juiz da Lava-Jato pousou às 7h25. Moro saiu sem falar com a imprensa e seguiu em um carro da Polícia Federal direto para a casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.
O general Hamilton Mourão, vice-presidente eleito, também estará na reunião. A aproximação de Bolsonaro com o juiz foi feita pelo economista Paulo Guedes, ainda durante a campanha eleitoral. O encontro com Guedes teria ocorrido antes da votação em segundo turno.
"Tô indo lá para conversar, não tem nada decidido. Ainda vai haver a conversa", afirmou o magistrado ao portal G1.
Caso aceite o convite para ser ministro, Moro ficará encarregado da Polícia Federal, que conduziu as investigações anticorrupção com o Ministério Público Federal.
Como GLOBO revelou durante a semana, Sergio Moro disse ter ficado honrado, e que convite passaria por discussão e reflexão.
Desde a ocasião do encontro, que ocorreu na última semana, antes das eleições, Moro conversou com colegas na Justiça e também com integrantes da força-tarefa Lava-Jato sobre a hipótese de aceitar o convite. O foco principal do novo ministério será o combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.