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Ministério da Justiça

Moro chega ao Rio de Janeiro para encontro com Bolsonaro

Juiz deve aceitar convite para asssumir 'superministério' da Justiça

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 11:47
Juiz Sergio Moro chega ao Rio para se encontrar com presidente eleito Crédito: Reprodução
O juiz federal Sergio Moro desembarcou na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, para o encontro com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). O magistrado receberá o convite formal para comandar o "superministério" da Justiça, que deverá englobar a Segurança Pública, a Controladoria-Geral da União e e órgãos de controle e transparência da gestão.
O avião que trouxe o juiz da Lava-Jato pousou às 7h25. Moro saiu sem falar com a imprensa e seguiu em um carro da Polícia Federal direto para a casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.
O general Hamilton Mourão, vice-presidente eleito, também estará na reunião. A aproximação de Bolsonaro com o juiz foi feita pelo economista Paulo Guedes, ainda durante a campanha eleitoral. O encontro com Guedes teria ocorrido antes da votação em segundo turno.
"Tô indo lá para conversar, não tem nada decidido. Ainda vai haver a conversa", afirmou o magistrado ao portal G1.
Caso aceite o convite para ser ministro, Moro ficará encarregado da Polícia Federal, que conduziu as investigações anticorrupção com o Ministério Público Federal.
Como GLOBO revelou durante a semana, Sergio Moro disse ter ficado honrado, e que convite passaria por discussão e reflexão.
Desde a ocasião do encontro, que ocorreu na última semana, antes das eleições, Moro conversou com colegas na Justiça e também com integrantes da força-tarefa Lava-Jato sobre a hipótese de aceitar o convite. O foco principal do novo ministério será o combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.

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