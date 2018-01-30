Moreira Franco: 44% se dizem contra a reforma da Previdência

Moreira Franco: o ministro disse que as pessoas "estão se convencendo, cada vez mais, de que a reforma acabará com os privilégios" Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, usou o Twitter para antecipar o resultado de uma pesquisa Ibope, contratada pela Presidência da República, para avaliar a aceitação da reforma da Previdência pela população.

"Pesquisa Ibope, concluída ontem (segunda-feira), mostra pela primeira vez que menos da metade dos entrevistados (44%) se dizem contrários à reforma da Previdência proposta pelo presidente Michel Temer", escreveu Moreira. Eles classificou a informação como "boa notícia". A pesquisa ainda não foi divulgada na íntegra.

Segundo o ministro, a pesquisa  feita entre 25 e 29 de janeiro  mostra ainda que 63% dos entrevistados concordam que servidores públicos e funcionários privados devem ter as mesmas regras previdenciárias. "Ou seja: igualdade de direitos para todos. Seguimos em frente na luta contra privilégios, pelo bem do Brasil e dos brasileiros", afirmou.