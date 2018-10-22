Moraes pede investigação de frase de Eduardo Bolsonaro sobre o STF

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Divulgação/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes criticou nesta segunda-feira (22) uma declaração dada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho de Jair Bolsonaro. Segundo Moraes, a Procuradoria-Geral da República (PGR) poderia investigar o parlamentar.

No final de semana, um vídeo gravado há quatro meses mostra o filho do presidenciável afirmando que "basta um soldado e um cabo para fechar o STF". As imagens foram feitas em uma aula ministrada por Eduardo Bolsonaro em um cursinho para interessados em prestar concursos públicos. Na ocasião, foi questionado por um aluno sobre a hipótese do Supremo Tribunal Federal impedir a posse do pai e qual seria a atitude do Exército nesse cenário.

"Aí já está encaminhando para um estado de exceção. O STF vai ter que pagar para ver. E aí, quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós", disse o parlamentar, para depois insinuar que os militares não teriam dificuldade em fechar o STF. "Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá: se quiser fechar o STF, você sabe o que faz? Você não manda nem um jipe. Manda um soldado e um cabo - completou".

Nesta segunda-feira (22), em palestra no Ministério Público de São Paulo, Moraes classificou de inacreditável a declaração de Eduardo Bolsonaro, sem citar o nome do deputado federal.

"É algo inacreditável que, no Brasil, no século XXI, a Constituição com 30 anos, e ainda tenhamos que ouvir tanta asneira vinda da boca de quem representa o povo", afirmou.

Segundo Moraes, nada justifica a defesa do fechamento de instituições republicanas e a afirmação deve ser repudiada por aqueles que acreditam na democracia e na força das instituições. O ministro sugeriu que a PGR instaure uma investigação sobre o tema.

"(As afirmações) Merecem, por parte da Procuradoria-Geral, imediata abertura de investigação porque, em tese, isso é crime tipificado na Lei de Segurança Nacional. Incitar animosidade entre Forças Armadas e instituições civis, isso é crime previsto pela Lei de Segurança Nacional", declarou.

Com a repercussão negativa causada pelo vazamento do vídeo, Eduardo Bolsonaro afirmou que nunca defendeu o fechamento do STF. O deputado destacou que o vídeo foi gravado há quatro meses e era uma resposta a uma hipótese de impugnação da candidatura de Bolsonaro.

Sobre o trecho em que diz que bastariam um soldado e um cabo para fechar o STF, Bolsonaro disse que se tratava de uma brincadeira que ouviu na rua.

"De fato, se lago desse tipo ocorresse, o que eu acho que jamais aconteceria, demostraria uma situação fora da normalidade democrática. Na sequência, citei uma brincadeira que ouvi de alguém na rua. Se fui infeliz e atingi alguém tranquilamente peço desculpas e digo que não era a minha intenção", comentou Eduardo Bolsonaro.

Para o ministro Alexandre de Moraes, o tema não pode ser objeto de brincadeira.