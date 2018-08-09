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Aumento

Ministros do STF propõem reajuste de 16% nos próprios salários

Orçamento foi enviado para Congresso; Cármen era contra, mas foi vencida

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 22:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 22:47
Crédito: Rosinei Coutinho/STF
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, em sessão administrativa nesta quarta-feira (8), enviar para o Congresso Nacional uma proposta de orçamento para 2019 com reajuste de 16% nos próprios salários. A presidente do tribunal, ministra Cármen Lúcia, não queria incluir o reajuste no planejamento. Mas a maioria dos ministros discordou e não se importaram em defender a medida impopular  entre eles, o próximo presidente da Corte, Dias Toffoli.
O aumento dos vencimentos dos integrantes da Corte impacta nos contracheques de magistrados de todo o país. Cármen Lúcia argumentou que o momento é de crise econômica e desemprego. Portanto, não faria sentido que a cúpula do Judiciário concedesse agora um aumento para si mesma. Na outra corrente, ministros argumentam que não se trata de aumento salarial, e sim de um reajuste que não cobre sequer as perdas inflacionárias dos últimos anos.
A proposta será enviada ao Congresso Nacional na próxima semana. Na tramitação, os parlamentares podem modificar os números do STF. Se o reajuste for aprovado, caberá ao presidente Michel Temer sancionar ou não a medida.
Os ministros que votaram pelo reajuste afirmaram que não haverá aumento nos gastos da Corte, e sim remanejamento das despesas.
 

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