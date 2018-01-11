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Defesa

Ministro do TCU defende candidatura de Lula

José Múcio Monteiro, indicado pelo ex-presidente em 2009 para compor a Corte de contas, considera o nome do petista 'primordial para o bem da democracia'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 20:39

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 20:39

Indicado pelo líder petista em 2009 para compor a Corte, José Múcio considerou o nome do petista primordial para o bem da democracia e para o cenário político nacional Crédito: Instituto Lula | Divulgação
O vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, defendeu, nesta quinta-feira, 11, a candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. Indicado pelo líder petista em 2009 para compor a Corte, José Múcio considerou o nome do petista primordial para o bem da democracia e para o cenário político nacional.
Temo que ele seja impedido sem que haja prova inconteste, quem ganhar vai ter muita dificuldade de governar se isso acontecer, disse em entrevista a uma rádio pernambucana.
Durante programa radiofônico, o ministro também defendeu a necessidade das reformas e chamou de demagogo candidato ao Planalto que se mostra contrário as medidas. A Previdência tem que se mexer. O modelo do que podemos ser é o Rio de Janeiro, a reforma é feito remédio ruim, tem que tomar se não vai morrer. Hoje, a Previdência arrecada menos do que paga, comentou.
Relator das contas da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) que apontou irregularidades como as pedalas fiscais e posteriormente levou ao impeachment da petista, Múcio afirmou que Dilma poderia ter evitado a derrocada.
Para ele, se ela tivesse admitido os erros fiscais e tivesse tomado as recomendações determinadas pelo TCU não teria sofrido o impeachment. Se fosse Lula, teria contornado a situação e até subido nas pesquisas, comparou.

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