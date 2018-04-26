Ministro do STJ solta investigada em desvios do PMDB no Postalis

Loja do Correios Crédito: Elza Fiuza | Agência Brasil

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Sebastião Reis concedeu o primeiro habeas corpus a um dos presos na Operação Rizoma, determinando a soltura de Patrícia Iriarte, ex-diretora da empresa Americas Trading Group que participou da captação de recursos do Postalis, fundo de pensão dos Correios. O ministro também pediu esclarecimentos no prazo de 48 horas ao juiz federal Marcelo Bretas, do Rio, responsável por autorizar as prisões no caso, sobre a situação do lobista do PMDB Milton Lyra, sinalizando que poderá soltá-lo.

Na prática, a decisão do ministro alivia a pressão sobre o PMDB, que estava acuado com a prisão de Lyra, ligado a senadores do partido e a diversas outras figuras de alta cúpula de Brasília, como revelou O GLOBO.

Sebastião Reis pediu que o juiz Marcelo Bretas e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) esclareçam se existem outras investigações sobre o mesmo caso também em tramitação na Justiça do Distrito Federal. A defesa de Milton Lyra tenta tirar o caso do juiz Marcelo Bretas, revogando a ordem de prisão e transferindo a investigação totalmente para o DF.

Ao soltar Patrícia Iriarte, o ministro do STJ passou por cima do atual entendimento vigente no Judiciário de que não cabe impetrar habeas corpus em uma instância superior contra a rejeição de liminar pelo TRF2  o habeas caberia somente contra uma decisão de mérito, que ainda não ocorreu. Sebastião Reis apontou que a prisão não era necessária e substituiu-a pelo uso de tornozeleira eletrônica e afastamento das empresas investigadas.

Não digo que se encontra desfundamentado o decreto de prisão, mas é desproporcional a cautela imposta. Não desconsidero aqui a gravidade dos crimes sob apuração, tampouco a existência de indícios de autoria, escreveu o ministro do STJ no seu despacho.