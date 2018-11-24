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Decisão

Ministro do STJ nega recurso que pede revisão da condenação de Lula

O teor da decisão de Fischer, que é o responsável pelos casos relacionados à Lava Jato no STJ, ainda não foi divulgado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 21:25

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 21:25

O ex-presidente Lula Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Felix Fischer, nesta sexta-feira (23) o recurso apresentado pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva que pede a revisão da condenação do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. O teor da decisão de Fischer, que é o responsável pelos casos relacionados à Lava Jato no STJ, ainda não foi divulgado.
Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Por determinação do juiz Sergio Moro, o ex-presidente cumpre pena provisoriamente na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, desde 7 abril.
No recurso especial, encaminhado ao STJ no início de setembro, a defesa de Lula pediu que fossem suspensos os efeitos da condenação de Lula até que o processo seja julgado definitivamente na corte superior. Se o recurso fosse deferido, Lula poderia ser liberto e voltar a ficar elegível.

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