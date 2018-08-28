Ministro do STF nega habeas corpus ao ex-deputado José Carlos Gratz

José Carlos Gratz em foto de arquivo de abril de 2015 Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou o pedido de habeas corpus do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo José Carlos Gratz, condenado por peculato (quando um funcionário público desvia bens do erário) no caso Seguro da Assembleia. Com isso, Gratz responde o resto de sua pena, que foi afixada em cinco anos e seis meses, em liberdade condicional desde julho, com as restrições de ter que avisar a Justiça quando viajar ou mudar de endereço.

O advogado do ex-deputado, Carlos Guilherme Pagiola, disse que irá recorrer da decisão. A defesa afirmou que busca o reconhecimento da absolvição, ao mesmo tempo em que argumenta que a pena já teria sido cumprida quando Gratz foi preso preventivamente por um ano e dois meses em outros processos que acabou sendo absolvido.

já havia negado habeas corpus para Gratz em novembro, antes de o ex-deputado ser preso. Para Moraes, o cumprimento de mandado de prisão contra Gratz "não enseja constrangimento ilegal". A decisão foi assinada pelo ministro do STF no último dia 22 de agosto e publicada nesta segunda-feira (27) no site do Supremo. Alexandre de Moraesem novembro, antes de o ex-deputado ser preso. Para Moraes, o cumprimento de mandado de prisão contra Gratz "não enseja constrangimento ilegal".

"O pedido de detração e as questões relacionadas ao estado de saúde do paciente não foram enfrentados pelo ato impugnado. O cumprimento de mandado de prisão contra o agravante, para fins de execução provisória da reprimenda, não enseja constrangimento ilegal", escreveu na decisão do dia 22 de agosto.

prisão decretada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele foi considerado foragido por 28 dias, mas se entregou, alegando que estava fazendo um tratamento médico. Após passar sete meses na Penitenciária de Segurança Média I, em Viana, Gratz, que está acometido de câncer de pele, teve a pena de prisão convertida em liberdade condicional. O ex-parlamentar foi preso em 21 de novembro de 2017, após ter a. Ele foi considerado, mas se entregou, alegando que estava fazendo um tratamento médico. Após passar sete meses na Penitenciária de Segurança Média I, em Viana, Gratz, que está acometido de câncer de pele, teve a pena de prisão convertida em liberdade condicional.

"Eu paguei o seguro da mesma forma que meus antecessores também pagavam. Não tem irregularidade, fui vítima de armações dos meus inimigos políticos. Além disso, presidente da Assembleia não assina nada sozinho, assina tudo junto com a Mesa Diretora, mas só estão processando a mim", afirma.

RELEMBRE O CASO

José Carlos Gratz e Raimundo Benedito de Souza Filho, o Bené, chegam à audiência de custódia após serem presos Crédito: Patrícia Scalzer

O principal fato que levou à condenação de Gratz refere-se à contratação feita por ele, em 1997, de um seguro de vida coletivo dos deputados estaduais. O caso ficou conhecido como "Seguro da Assembleia". Nele, as corretoras recebiam 70% do valor do prêmio do seguro, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF).

O mesmo processo teve como consequência a condenação do também ex-presidente da Assembleia e conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado (TCES), Valci Ferreira, a dez anos de prisão por lavagem de dinheiro e peculato. Conforme sustenta o MPF, ele teria dado origem ao esquema de seguros nos anos em que presidiu a Assembleia (1991-1993).