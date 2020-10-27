Ministro do STF Luís Roberto Barroso dará palestra em Vitória

Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso estará em Vitória no próximo dia 6 para palestrar no 8º Fórum Liberdade e Democracia, promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã.

A participação do ministro será presencial, assim como a de outros convidados, como o governador Renato Casagrande (PSB) e o deputado federal Felipe Rigoni (PSB).

O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, e o fundador e CEO do Nubank, David Vélez, são outros nomes confirmados, de acordo com a assessoria do evento.

O fórum começa no dia 5 e será realizado no Centro de Convenções de Vitória com o tema Livre Mercado: um direito humano.

A organização diz que expectativa para esse ano é reunir cinco mil pessoas on-line, já na forma presencial o evento será limitado a até 250 pessoas, respeitando as normas de prevenção contra a Covid-19.