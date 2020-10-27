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Fórum Liberdade e Democracia

Ministro do STF Luís Roberto Barroso dará palestra em Vitória

Ele deve participar, presencialmente, no dia 6 de novembro, do 8º Fórum Liberdade e Democracia, promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 21:20
Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso
Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso estará em Vitória no próximo dia 6 para palestrar no 8º Fórum Liberdade e Democracia, promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã.
A participação do ministro será presencial, assim como a de outros convidados, como o governador Renato Casagrande (PSB) e o deputado federal Felipe Rigoni (PSB).
O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, e o fundador e CEO do Nubank, David Vélez, são outros nomes confirmados, de acordo com a assessoria do evento.
O fórum começa no dia 5 e será realizado no Centro de Convenções de Vitória com o tema Livre Mercado: um direito humano. 
A organização diz que expectativa para esse ano é reunir cinco mil pessoas on-line, já na forma presencial o evento será limitado a até 250 pessoas, respeitando as normas de prevenção contra a Covid-19.
As inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.forumvitoria.com.br

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