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Candidato a deputado

Ministro da Saúde anuncia saída, mas não define data

Ricardo Barros tentará reeleição como deputado federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 16:27

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 16:27

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, vai deixar a pasta Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, confirmou que irá deixar o cargo para disputar a eleição, mas não definiu uma data para sua saída do governo. Ministros que quiserem se candidatar têm até 7 de abril para deixar os cargos. Em balanço da pasta nesta quinta-feira, Barros (PP-PR) disse que tentará reeleição pela Câmara.
 Eu saio para disputar a eleição. Vou concorrer à eleição como deputado federal e fico no ministério até a data que o presidente me solicitar, desde que seja até 7 de abril, porque eu preciso me descompatibilizar. Se o presidente pedir, meu cargo está sempre à disposição  afirmou Barros, quando perguntado se concorreria ao pleito.
Na última semana, dois ministros pediram demissão alegando intenção de participar da campanha eleitoral: Ronaldo Nogueira (PTB-RS), do Trabalho, e Marcos Pereira (PRB-SP), da Indústria e Comércio. A expectativa é que mais de dez ministros saiam para disputar eleições até abril.
 

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